英國宣布下周起來自美國打齊針旅客入境無需隔離

【KTSF 江良慧報導】

英國周三宣布,來自美國和歐洲大部分地區打齊針的旅客,下星期開始可以無需隔離,即可進入英格蘭和蘇格蘭地區。

英國政府表示,民眾完整接種了美國或歐洲藥品管理局批准的疫苗,他們在抵達前和抵達後,只需要接受病毒測試,而無需隔離十天,但法國旅客除外。

英國交通大臣Grant Shapps說:「第三階段看其他國家的情況,特別要查看其數據和正在使用的疫苗,所以我們將研究在下月盡快開放,在可行和安全的情況下。」

這一舉措受到英國旅遊業的歡迎,蘇格蘭政府也做出了同樣的決定,但威爾士和北愛爾蘭尚未宣布是否跟進。

此外,英國外交大臣藍韜文表示,英國正在向印尼、牙買加和肯雅等國家捐贈900萬劑阿斯利康疫苗,並向肯雅運送大約81萬劑疫苗,本週將開始向聯合國COVAX疫苗分發計劃運送500萬劑疫苗,希望到明年全世界都能完成接種。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。