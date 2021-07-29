英國宣布下周起來自美國打齊針旅客入境無需隔離

【KTSF 江良慧報導】

英國周三宣布，來自美國和歐洲大部分地區打齊針的旅客，下星期開始可以無需隔離，即可進入英格蘭和蘇格蘭地區。

英國政府表示，民眾完整接種了美國或歐洲藥品管理局批准的疫苗，他們在抵達前和抵達後，只需要接受病毒測試，而無需隔離十天，但法國旅客除外。

英國交通大臣Grant Shapps說：「第三階段看其他國家的情況，特別要查看其數據和正在使用的疫苗，所以我們將研究在下月盡快開放，在可行和安全的情況下。」

這一舉措受到英國旅遊業的歡迎，蘇格蘭政府也做出了同樣的決定，但威爾士和北愛爾蘭尚未宣布是否跟進。

此外，英國外交大臣藍韜文表示，英國正在向印尼、牙買加和肯雅等國家捐贈900萬劑阿斯利康疫苗，並向肯雅運送大約81萬劑疫苗，本週將開始向聯合國COVAX疫苗分發計劃運送500萬劑疫苗，希望到明年全世界都能完成接種。

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