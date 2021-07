德州工廠化學品洩漏 兩死數十人傷

【KTSF 江良慧報導】

德克薩斯州的一間工廠發生化學品洩漏,已經造成兩人死亡,數十人受傷。

這間化學公司位於墨西哥灣沿岸的拉波特市(LaPorte),事發在周二晚7點半左右,大約10萬磅醋酸洩漏,拉波特市和海峽工業互助會的緊急救援人員趕到現場處理,發現兩人死亡,31人正在接受消毒和檢測,另有5人正接受治療。

EMS緊急醫療服務機構宣布事件為大規模傷亡事件,消防部門指,洩漏很快得到控制,工廠內所有人員已經疏散,事故不會對周邊環境造成影響。

哈里斯縣消防隊長Laurie Christensen說:「我們確認工廠的情況已經受控,哈里斯縣污染控制部門一直在工廠外進行監測,我們也一直在工廠內部進行監測,目前事故對工廠外內都沒有影響。」

消防部門又指,事故原因仍需進一步調查,專家正在附近地區採集空氣樣本監測。

