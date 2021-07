美國亞裔選手Sunisa Lee奧運女子體操全能賽中奪金

【KTSF】

美國亞裔選手Sunisa Lee於日本時間周四晚在奧運女子體操全能賽中取得金牌,讓美國連續五屆在這項賽事中取得奧運金牌。

Sunisa Lee現年18歲,來自明尼蘇達州,她父母是寮國難民,在周四晚的賽事中,Sunisa以總積分57.433,力壓來自巴西的選手Rebeca Andrade,後者成為歷史上首位拉美裔在奧運女子體操全能賽中取得獎牌。

俄羅斯選手Angelina Melnikova則奪得銅牌,她在兩天前帶領俄羅斯,在女子體操團體賽中奪得金牌,美國奪銀牌。

美國體操隊王牌Simone Biles日前因為感到壓力太大,宣布退出女子體操團體賽和個人全能決賽,她周四有現身在場觀看隊友比賽。

