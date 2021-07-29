美國亞裔選手Sunisa Lee奧運女子體操全能賽中奪金

【KTSF】
美國亞裔選手Sunisa Lee於日本時間周四晚在奧運女子體操全能賽中取得金牌，讓美國連續五屆在這項賽事中取得奧運金牌。
Sunisa Lee現年18歲，來自明尼蘇達州，她父母是寮國難民，在周四晚的賽事中，Sunisa以總積分57.433，力壓來自巴西的選手Rebeca Andrade，後者成為歷史上首位拉美裔在奧運女子體操全能賽中取得獎牌。
俄羅斯選手Angelina Melnikova則奪得銅牌，她在兩天前帶領俄羅斯，在女子體操團體賽中奪得金牌，美國奪銀牌。
美國體操隊王牌Simone Biles日前因為感到壓力太大，宣布退出女子體操團體賽和個人全能決賽，她周四有現身在場觀看隊友比賽。
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