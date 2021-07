美洲中國工程師學會周六舉辦免費線上招聘會（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

美洲中國工程師學會本周六又將舉辦免費的線上招聘會,還請到科技界傑出人士分享親身經驗,討論如何在職場上突破與成長。

華裔在職場上給人的刻板印象,通常是勤奮而且埋頭苦幹,不過有時太過謙虛,成就可能會被人忽略,由美洲中國工程師學會舉辦的「年度全美亞裔傑出工程師」系列,本周六下午1點到4點,將舉辦免費就業活動,主題為How to thrive in your job,職涯的突破與成長。

美洲中國工程師學會舊金山分會會長陳宇哲(Raymond Chen)說:「各個亞裔幾乎都有類似的奮鬥經歷,包括教育以及對下一代的鼓勵,所以在這個特殊時期,特別想讓同輩知道,大家應該站出來,為我們自己的成就發聲,激勵同輩,為社會做出貢獻,同時也希望我們下一代,從這些活生生的例子當中得到鼓勵,做出榜樣的精神。」

不同於一般的招聘會,這次的線上活動特點,就是邀請了多位「年度全美亞裔傑出工程師」的得獎者,談到對求才求職的看法,包括大企業如何選擇人才、職場導師提供建議,以及專業能力之外的軟性技能。

AAEOY Talent Meetup負責人王南雷(Larry Wang)說:「比方說,除了工作之外,甚麼叫做團隊的精神,同時也要了解,尤其理工人的視野要怎麼擴大,那更重要就是說,除了在工作之外,生活還有在社會上又要怎麼參與。」

主辦單位指出,年度全美亞裔傑出工程師,又被稱為工程師界的奧斯卡獎,今年特別製作得獎人影片,希望讓默默耕耘的亞裔專業人士能夠被肯定,並且讓更多人看到,今年的得獎者包括Nvidia創辦人黃仁勳、AT&T事業群執行長周慧安,以及18位來自全美頂尖的科學、技術、研發STEM領域的亞裔人士。

業內人士也就如何在職場上突破與成長分享自己的經驗。

美洲中國工程師學會舊金山分會副會長潘濟群(Brain Pan)說:「亞裔花了很多時間在工作,可是也應該把一些時間拿出來,想一想,怎麼回饋社會,怎麼回饋我們的社區,因為從這樣一種回饋貢獻當中,我們其實可以學到更多的精隨,從這個精隨其實也是公司更想要看到的地方。」

這次活動還包括線上徵才,參與招聘的企業有波音公司、IBM、 AT&T、台積電,以及美國陸軍等機構,職位從初階到中高主管都有。

活動免費但需要事先報名,詳情請點擊:https://www.eventbrite.com/e/aaeoy-career-carnival-including-job-fair-tickets-161854690737

