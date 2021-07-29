舊金山提案建議獨立屋可改建為最多四單位小型公寓（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山市的住房需求居高不下，有市議員提案，建議修改有關規定，讓住宅區的獨立屋可以改建為最多四個單位的小型公寓樓。

舊金山市參事孟達文（Rafael Mandelman）周二向舊金山市參議會提案，建議修改城市規劃法例，放寬住宅區的密度限制，讓原本只允許獨立屋的住宅區，可以改建成小型公寓樓，最多到四個住房單位。

根據現行規定，包括舊金山日落區在內大部分的住宅區土地，都不能蓋公寓，只允許獨立屋，提案的孟達文認為，現行城市規劃法例，讓舊金山的房子很容易可以改造為大型豪華住家，卻很難為工薪家庭興建小型公寓建築。

這次的提案如果通過，將允許全市範圍屬於RH zoning districts，也就是住宅區用地，都可以改建最多四單位的小型公寓，像是日落區、列治文區和West Portal等社區，都在此範圍。

這項提案才剛剛提出，預料將出現反對聲浪，尤其是支持保留社區原貌人士，可能不樂見在住宅區興建較高密度公寓。

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