舊金山提案建議獨立屋可改建為最多四單位小型公寓（視頻）

舊金山市的住房需求居高不下,有市議員提案,建議修改有關規定,讓住宅區的獨立屋可以改建為最多四個單位的小型公寓樓。

舊金山市參事孟達文(Rafael Mandelman)周二向舊金山市參議會提案,建議修改城市規劃法例,放寬住宅區的密度限制,讓原本只允許獨立屋的住宅區,可以改建成小型公寓樓,最多到四個住房單位。

根據現行規定,包括舊金山日落區在內大部分的住宅區土地,都不能蓋公寓,只允許獨立屋,提案的孟達文認為,現行城市規劃法例,讓舊金山的房子很容易可以改造為大型豪華住家,卻很難為工薪家庭興建小型公寓建築。

這次的提案如果通過,將允許全市範圍屬於RH zoning districts,也就是住宅區用地,都可以改建最多四單位的小型公寓,像是日落區、列治文區和West Portal等社區,都在此範圍。

這項提案才剛剛提出,預料將出現反對聲浪,尤其是支持保留社區原貌人士,可能不樂見在住宅區興建較高密度公寓。

