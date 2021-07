【有線新聞】

輝瑞藥廠指,接種兩劑輝瑞疫苗的保護力可能會在4至6個月後由96%,隨時間下降至84%。

一項獲輝瑞資助的研究指,接種兩劑輝瑞疫苗後2周至1個月內保護力最強、超過96%,之後每兩個月平均下跌6%,而接種後防止病重入院的效力,約半年後亦會由百分百跌至九成、甚至八成多。

美國當局與藥廠近期就應否多打一劑加強針意見不一,輝瑞高層受訪時率先披露,這份尚未通過同行審查研究了約4萬4千人的報告,稱藥廠計劃下月中正式將數據交予美國當局。

