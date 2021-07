奧克蘭通過成立華埠商業互惠區 集資改善治安清潔街道（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

奧克蘭(屋崙)市議會兩日前一致通過成立華埠商業互惠區,向區內物業徵收及籌集資金,改善治安和街道清潔,希望促進疫情後的經濟復蘇。

市府將華埠從Broadway到Fallon街,以及由6街至14街大約52個街口,劃為商業互惠區,按照區內物業樓面大小,店舖和建築面積等因素,決定收取多少費用,然後由這筆錢會來聘請社區大使巡邏華埠,清潔和美化街道,清除塗鴉,以及安置無家可歸者等。

市府表示,區內483名業主之中,有大約3分之2投贊成票支持這項計劃。

奧克蘭華埠商會主席陳錫澎說:「奧克蘭華埠所有商業都受到好嚴重的經濟打擊,所以希望成立這個互惠區,能帶動經濟,幫助社區之如,做生意的人可以繼續做生意,讓他們繼續聘請員工,因為這些工作對很多家人十分重要。」

這個互惠區計劃,估計每年可帶來130萬元資金,陳錫澎預料明年年初可以開始實施使用該筆資金。

另外,陳錫澎又表示,他跟奧克蘭警局局長LeRonne Armstrong周二去到華埠,同社區會面,談到雙方對增強華埠治安有共識,局長承諾盡量多派警員巡邏和駐守華埠。

