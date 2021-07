【有線新聞】

美國眾議院通過國務院撥款法案,其中包括一項修正案,禁止行政部門花錢製作、採購或展示任何將台灣劃為中國一部分領土的地圖。

修正案由5名共和黨議員提出,獲口頭表決、無異議通過納入總額高達約622億美元的撥款法案中。

這份2022財政年度的國務院對外行動和相關計劃撥款法案,以217票贊成、212票反對獲眾議院通過,下一步交參議院全院審議,通過後再送交總統拜登簽署,才會生效。

