香港游泳代表何詩蓓奧運再添獎牌 100米自由泳摘銀

【有線新聞】

東京奧運游泳項目,香港代表何詩蓓再添一面獎牌,在女子100米自由泳決賽獲得銀牌。

準決賽以破亞洲紀錄的52秒40晉身決賽,香港泳手何詩蓓衝擊個人在東京奧運第二面獎牌,第五線道作戰。何詩蓓的主要對手,包括世界紀錄保持者、第六線道瑞典的施祖唐,還有在預賽刷新這個項目奧運紀錄、第四線道澳洲的麥姬安,另一位澳洲泳手姬蒂甘寶以及加拿大的奧莉莎克都是這個項目的黑馬。

兩天前在200米自由泳奪得銀牌的何詩蓓曾說,希望她的獎牌與劍手張家朗所得的金牌可以感染其他香港運動員,在東京奧運繼續努力。

何詩蓓的「百米之戰」戰鬥到最後一刻,結果游出52秒27,再次刷新亞洲紀錄,較麥姬安慢0.31秒,獲得個人今屆第二面銀牌。麥姬安則以新奧運紀錄51秒96奪金;姬蒂甘寶得銅牌。

何詩蓓說,比賽前沒抱太大希望,平常心應戰,落場只是一直衝,很高興能再破個人最佳成績、贏多一面獎牌。

何詩蓓說:「盡量以平常心,個人越冷靜越好。心態上我經常覺得,比賽時百分之八十與心態有關,百分之二十才和體能訓練有關,所以心態一定會影響到表現。很開心,因為我游之前沒有太大期望,也沒太大壓力,因為我在準決賽已經游出個人最佳成績、達到了我的目標,我出場只希望好好享受這個100米,現在再創最佳時間、贏得另一面獎牌是很開心的事。我知道最後25米所有人都會很接近,所以最後10米都要低下頭、閉氣一直衝。」

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。