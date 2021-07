【KTSF】

海岸警衛隊周三派出直升機,救出了一名在舊金山(三藩市)中國海灘附近游泳的女人。

根據MH-65 Dolphin直升機上的攝影機拍攝的短片顯示,機組人員在海邊懸崖附近盤旋時放下救生籃,將遇險的女人吊起,這名女子安全獲救之後,海岸警衛隊救援人員亦被吊返直升機。

這名女子被帶返舊金山的海岸警衛隊空軍基地,交給醫務人員處理。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。