新任中國駐美大使秦剛抵達美國履新,稱中美關係的大門已打開,就不會關上。他稱期望平等相待、和平共處的中美相處之道,由可能變成現實。

秦剛在美國時間周三由上海飛抵紐約,駐美大使館公使李克新、駐紐約總領事黃屏等到機場迎接。秦剛出任第11任中國駐美大使,接替6月離任的崔天凱。

他轉抵華盛頓後,隨即與中美傳媒見面,稱期望跟美國各界架起溝通合作的橋樑,共同推動中美關係重回正確發展軌道。

秦剛說︰「我相信,中美關係的大門已經打開,就不會關上。這是世界潮流、大勢所趨、民心所向。」

秦剛形容,中美關係又處於新的緊要關口,面對許多困難、挑戰,亦有巨大機遇和潛力。雙方正進入新一輪互相認知和調適的過程,尋求新的相處之道,希望相互尊重、平等相待、合作共贏、和平共處的相處之道,能由可能變成現實。他又祝美國早日戰勝疫情。

大使館網頁上載了秦剛的歡迎辭;他以駐美大使身份開設的Twitter帳戶亦啟用,稱會在官邸自我隔離14天,之後便會投入工作。

55歲的秦剛1992年加入外交部工作,曾三度派駐英國及兩度擔任外交部發言人。2018年升任外交部副部長,未主理過中美事務。

