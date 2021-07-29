蘋果近一半美國門店強制顧客戴口罩（視頻）

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蘋果公司在美國近一半的門店，現在強制要求進店顧客戴口罩，無論其是否已接種疫苗，在北加州的蘋果店，更是根據聯邦疾控中心（CDC）和加州衛生部門的公眾健康指引，更新了口罩要求。

在San Mateo的一家漢堡店，有的顧客戴了口罩，有的沒戴，還有人表示，他們不知道這口罩到底該不該戴。

漢堡店主Juan Morales說：「顧客進來後把口罩拿出戴上，我們表示其實是不用戴，如您已打針，但這樣做也很好。」

但是CDC更改了早前制定的口罩令，建議顧客在不論人們是否已接種疫苗，傳染率仍然較高的地區，在公共場所室內佩戴口罩。

加州公眾衛生部門周三呼籲所有人再次戴上口罩，特別是在室內環境中。

Burlingame居民Ernesto Miranda說：「當我在工作時要戴口罩，所以不會改變我的看法。」

Morales說：「我迄今看見戴口罩的人多於沒有戴的。」

然而CDC最新的防疫令，並沒有讓這家書店有所改變，店主Lewis Cohen在書店重啟時，就開始要求顧客佩戴口罩。

Cohen說：「我的大部分顧客都支持，而且很樂意這麼做。」

Cohen的主要擔憂在於小孩子現在還打不上疫苗，所以他並不想再更改書店的防疫指引，直到確診數字大幅下降，他也希望早日看到小孩子能接種疫苗。

Cohen說：「我不知道何時會下降，但我希望盡快，我戴口罩都戴累了。」

Burlingame的一家冰淇淋店，對新的口罩令有自己的理解。

冰淇淋店主Irene Preston說：「新指引讓人有點困惑，但是我要求所有人都戴口罩，因為是家庭生意，而我們有很多孩子沒打針。」

據悉全國超過一半的蘋果店從周四開始要求顧客重新戴口罩。

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