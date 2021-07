蘋果近一半美國門店強制顧客戴口罩（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

蘋果公司在美國近一半的門店,現在強制要求進店顧客戴口罩,無論其是否已接種疫苗,在北加州的蘋果店,更是根據聯邦疾控中心(CDC)和加州衛生部門的公眾健康指引,更新了口罩要求。

在San Mateo的一家漢堡店,有的顧客戴了口罩,有的沒戴,還有人表示,他們不知道這口罩到底該不該戴。

漢堡店主Juan Morales說:「顧客進來後把口罩拿出戴上,我們表示其實是不用戴,如您已打針,但這樣做也很好。」

但是CDC更改了早前制定的口罩令,建議顧客在不論人們是否已接種疫苗,傳染率仍然較高的地區,在公共場所室內佩戴口罩。

加州公眾衛生部門周三呼籲所有人再次戴上口罩,特別是在室內環境中。

Burlingame居民Ernesto Miranda說:「當我在工作時要戴口罩,所以不會改變我的看法。」

Morales說:「我迄今看見戴口罩的人多於沒有戴的。」

然而CDC最新的防疫令,並沒有讓這家書店有所改變,店主Lewis Cohen在書店重啟時,就開始要求顧客佩戴口罩。

Cohen說:「我的大部分顧客都支持,而且很樂意這麼做。」

Cohen的主要擔憂在於小孩子現在還打不上疫苗,所以他並不想再更改書店的防疫指引,直到確診數字大幅下降,他也希望早日看到小孩子能接種疫苗。

Cohen說:「我不知道何時會下降,但我希望盡快,我戴口罩都戴累了。」

Burlingame的一家冰淇淋店,對新的口罩令有自己的理解。

冰淇淋店主Irene Preston說:「新指引讓人有點困惑,但是我要求所有人都戴口罩,因為是家庭生意,而我們有很多孩子沒打針。」

據悉全國超過一半的蘋果店從周四開始要求顧客重新戴口罩。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。