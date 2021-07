【有線新聞】

阿拉斯加周三晚發生黎克特制8.2級地震,當局發海嘯警報。

阿拉斯加沿海地區響起警報,不少人連夜駕車離開,向內陸和高處撤離。

海嘯預警系統向阿拉斯加部分沿岸發出海嘯警報,並一度監測對位於太平洋的夏威夷和關島的威脅,之後解除,日本氣象廳指,分析數據後認為不會受海嘯波及。

地震發生在當地晚上十時多,震央位於阿拉斯加沿海城市奇格尼克東南面35公里地底。美國地質勘探局初時指,強度達黎克特制7.2級,之後修訂為8.2級,其後發生多次強烈餘震,強度達5.6及6.2級。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。