南灣Sunnyvale計劃進入第二階段的節約用水計劃,將限制居民的澆水與灌溉活動,違規者將面對數百元的罰款。

Sunnyvale市議會預計將會連同灣區多個地方政府,宣布缺水緊急狀態,要是進入第二階段的節約用水計劃,該市將制定減少用水15%。

最直接受到影響的是居民澆水和灌溉的活動,必須限制在每星期三天,這和隔鄰Santa Clara市剛通過的計劃相似,草坪和灌溉項目,必須根據個別地址決定,單數物業只能在週一、週四和週六澆水,雙數物業則在週二、週五和週日澆水,但是澆水活動不准在上午9點至傍晚6點之間進行。

為了教育民眾,頭兩次的違反行為將得到警告,第三次違反將面對250元的罰款,第四次的罰款是500元。

