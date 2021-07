美國體操隊王牌Simone Biles再宣布退出個人全能賽

【KTSF 江良慧報導】

日前因為感到壓力太大,在女子體操團體賽中途退出的體操隊王牌Simone Biles,再宣布退出個人全能決賽。

美國體操協會周三發推文,宣布Simone Biles會退出星期四舉行的競技體操、女子個人全能決賽,以集中精神處理照顧自己的心理健康。

24歲的Biles周一晚在團體賽期間,只是比賽了一個項目跳馬,之後就以心理壓力為理由退出比賽,美國隊另一名成員Jade Carey將會代替她出賽個人全能決賽。

體操協會表示,全力支持Biles的決定,也讚賞她的勇氣,把自己的健康放在首位,協會將繼續每天評估Biles的狀態,再決定她是否能參加下星期舉行的多項單項體操決賽。

Biles在上屆里約奧運總共奪得4面金牌和一面銅牌。

