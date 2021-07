布里德提出收購舊金山市內PG&E設備 改由市府供電（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)市長布里德打算收購市內的太平洋媒電公司(PG&E)供電設備,改由市府供電。

舊金山市府正向加州公共事業委員會提出申請,計算市內目前由PG&E擁有的電纜和電線桿等,供電設備值多少錢,之後作出收購,從以前由PG&E公司供電改為由市府供電。

布里德表示,這樣做可以更有效率推出潔淨、環保、可靠、可負擔的電力,有望在2025年之前市內使用百份百再生能源。

她又表示,自從2019年花費了25億元向PG&E購買電力之後,PG&E一直無辦法提供安穩和價錢合理的電力給用戶,去年PG&E宣佈破產時,市府曾提出收購,但遭公司拒絕。

PG&E之後向舊金山用戶加價,徵收一共10億元費用,同時延誤在市內各種電力工程。

舊金山紀事報報導引述PG&E公司發言人指,PG&E反對市府提出的申請,公司認為改由市府供電,對用戶、納稅人和社區、經濟等沒有任何好處,又指出,一旦改由市府供電,加州公共事業委員會將不能對市府作出監管,因為該委員會不能監管政府設備,又要花納稅人的錢,支付轉手的經營費等。

