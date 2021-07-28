布里德提出收購舊金山市內PG&E設備 改由市府供電（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）市長布里德打算收購市內的太平洋媒電公司（PG&E）供電設備，改由市府供電。

舊金山市府正向加州公共事業委員會提出申請，計算市內目前由PG&E擁有的電纜和電線桿等，供電設備值多少錢，之後作出收購，從以前由PG&E公司供電改為由市府供電。

布里德表示，這樣做可以更有效率推出潔淨、環保、可靠、可負擔的電力，有望在2025年之前市內使用百份百再生能源。

她又表示，自從2019年花費了25億元向PG&E購買電力之後，PG&E一直無辦法提供安穩和價錢合理的電力給用戶，去年PG&E宣佈破產時，市府曾提出收購，但遭公司拒絕。

PG&E之後向舊金山用戶加價，徵收一共10億元費用，同時延誤在市內各種電力工程。

舊金山紀事報報導引述PG&E公司發言人指，PG&E反對市府提出的申請，公司認為改由市府供電，對用戶、納稅人和社區、經濟等沒有任何好處，又指出，一旦改由市府供電，加州公共事業委員會將不能對市府作出監管，因為該委員會不能監管政府設備，又要花納稅人的錢，支付轉手的經營費等。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。