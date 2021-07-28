發展商看中聖荷西未來捷運站商機 老舊社區或有巨大變化（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

當灣區捷運（BART）準備進入南灣聖荷西之際，發展商也看中了未來捷運站附近的地區，計劃建設一個全新的商住混合社區，一個在聖荷西老舊的社區，未來有機會出現翻天覆地的變化。

位於南28街的與東Santa Clara街交界的Five Wounds教堂，附近的小葡萄牙社區，未來十年有可能成為一個新的「城市村」，發展商計劃在未來28街的捷運站附近興建住宅、辦公室和零售商店。

房地產顧問Jerry Strangis說：「我們提交的是205個住宅單位的計劃。」

代表發展項目的地產顧問已提交第一份發展計劃，將27街現有的低樓層零售空間變成6層高住宅大廈，其中包括市價和低於市價的住宅單位。

業主代表Jerry Strangis說：「伴隨著捷運項目的發展計劃，你會看到很大的不同。」

這裡是聖荷西其中一個最古舊的社區，以西語裔和葡萄牙裔居民為主，部分街道滿是垃圾，無家可歸者也在這裡紮營，但一些小商業仍努力地維持生意。

這名專門修飾汽車車廂的商戶擔心，新的捷運站和發展計劃會讓他的生意倒閉。

商戶Tony Valencia說：「計劃是弄走所有小商戶，這等同於消除這裡文化，跳蚤市場在這裡很久了，你看捷運對它造成什麼影響。」

不過也有人支持改變。

Alum Rock Business Network代表Carlos Diaz說：「這讓人很緊張，但這是必需的項目，我們無法阻止它，它已經在Berryessa開始了，它必須繼續下去。」

Diaz指出，他的團隊正在與捷運和VTA合作，以減輕對現有商戶，以及Five Wounds教堂和Christo Rey高中的影響。

有當地居民表示說，捷運的到來，會讓社區變得越來越好。

當地居民Arturo Garcia說：「不好的一面就是太瘋狂了，人太多了，但好的方面是捷運離我們很近，我們可以去任何想去的地方。」

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