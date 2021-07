發展商看中聖荷西未來捷運站商機 老舊社區或有巨大變化（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

當灣區捷運(BART)準備進入南灣聖荷西之際,發展商也看中了未來捷運站附近的地區,計劃建設一個全新的商住混合社區,一個在聖荷西老舊的社區,未來有機會出現翻天覆地的變化。

位於南28街的與東Santa Clara街交界的Five Wounds教堂,附近的小葡萄牙社區,未來十年有可能成為一個新的「城市村」,發展商計劃在未來28街的捷運站附近興建住宅、辦公室和零售商店。

房地產顧問Jerry Strangis說:「我們提交的是205個住宅單位的計劃。」

代表發展項目的地產顧問已提交第一份發展計劃,將27街現有的低樓層零售空間變成6層高住宅大廈,其中包括市價和低於市價的住宅單位。

業主代表Jerry Strangis說:「伴隨著捷運項目的發展計劃,你會看到很大的不同。」

這裡是聖荷西其中一個最古舊的社區,以西語裔和葡萄牙裔居民為主,部分街道滿是垃圾,無家可歸者也在這裡紮營,但一些小商業仍努力地維持生意。

這名專門修飾汽車車廂的商戶擔心,新的捷運站和發展計劃會讓他的生意倒閉。

商戶Tony Valencia說:「計劃是弄走所有小商戶,這等同於消除這裡文化,跳蚤市場在這裡很久了,你看捷運對它造成什麼影響。」

不過也有人支持改變。

Alum Rock Business Network代表Carlos Diaz說:「這讓人很緊張,但這是必需的項目,我們無法阻止它,它已經在Berryessa開始了,它必須繼續下去。」

Diaz指出,他的團隊正在與捷運和VTA合作,以減輕對現有商戶,以及Five Wounds教堂和Christo Rey高中的影響。

有當地居民表示說,捷運的到來,會讓社區變得越來越好。

當地居民Arturo Garcia說:「不好的一面就是太瘋狂了,人太多了,但好的方面是捷運離我們很近,我們可以去任何想去的地方。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。