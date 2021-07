伍家朗落敗後指發揮不好與球衣無關 民建聯穆家駿事隔三日致歉

【有線新聞】

香港羽毛球代表伍家朗無緣晉級,他指發揮得不好與球衣無關。始作俑者民建聯成員穆家駿,事隔三日終於致歉。

經歷球衣風波,伍家朗再次出戰,今次戰衣印了區旗,亦由黑色換成綠色加白色。比賽期間他多次拉球衣,最終落敗無緣晉級16強。

伍家朗說:「發揮得不好與球衣無關,都是自己發揮的問題,心情是一定有影響,但趁着這幾天比賽的空檔,盡量去調整自己的心態,不過始終對自己很失望。(有市民提出你球衣有問題的人應該向你道歉,你覺得有否需要?)我沒有回應,希望大家盡量不要再提及此事、讓它過去。」他之後在社交平台說,一定會再站起來,不過需要些時間。

當日強烈譴責伍家朗的民建聯成員穆家駿,比賽期間在個人YouTube頻道,說很高興看到香港羽毛球隊袍甲鮮明,穿着有香港特區標誌的運動服在奥運的賽場上出戰,又說無意影響羽毛球隊的備戰,因此留到今天才回應,自己是一時情切,評論語氣有點過重、表示歉意。

他感謝羽毛球總會即時回應及補救、解決事件。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。