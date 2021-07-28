伍家朗落敗後指發揮不好與球衣無關 民建聯穆家駿事隔三日致歉

July 28, 2021 中港台新聞, 新聞, 熱點關注, 香港新聞
伍家朗 (IG: ngklangus)

【有線新聞】

香港羽毛球代表伍家朗無緣晉級，他指發揮得不好與球衣無關。始作俑者民建聯成員穆家駿，事隔三日終於致歉。

經歷球衣風波，伍家朗再次出戰，今次戰衣印了區旗，亦由黑色換成綠色加白色。比賽期間他多次拉球衣，最終落敗無緣晉級16強。

伍家朗說：「發揮得不好與球衣無關，都是自己發揮的問題，心情是一定有影響，但趁着這幾天比賽的空檔，盡量去調整自己的心態，不過始終對自己很失望。（有市民提出你球衣有問題的人應該向你道歉，你覺得有否需要？）我沒有回應，希望大家盡量不要再提及此事、讓它過去。」他之後在社交平台說，一定會再站起來，不過需要些時間。

當日強烈譴責伍家朗的民建聯成員穆家駿，比賽期間在個人YouTube頻道，說很高興看到香港羽毛球隊袍甲鮮明，穿着有香港特區標誌的運動服在奥運的賽場上出戰，又說無意影響羽毛球隊的備戰，因此留到今天才回應，自己是一時情切，評論語氣有點過重、表示歉意。

他感謝羽毛球總會即時回應及補救、解決事件。

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