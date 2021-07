新墨西哥州最高法院裁定油站可能要為醉駕意外負責

【KTSF】

新墨西哥州最高法院最近有一項裁決,指賣汽油給飲醉酒人士的油站職員和老闆,也要為那人酒後駕駛導致的交通意外負責。

法律專家John Day說:「州最高法院裁決,油站職員若售油給明顯已喝醉者,那名職員、油站和公司,可能要為酒後駕駛意外負責。」

不過,不是所有新墨西哥州大法官都同意這裁決,其中一名反對的大法官指出,這項裁決可能會為汽車業帶來連鎖反應,不單止賣汽油,例如售賣輪胎或汽車零件給飲醉酒的人,是否可能也要承擔責任.

新墨西哥州汽油銷售組織無奈表示,油站職員以後唯有小心一些,細心觀察顧客.

這項裁決源於一宗2011年發生的致命交通意外,當時一名天主教神職人員被撞死,根據法庭文件,肇事司機在意外發生前,因為無油而曾到油站入油。

