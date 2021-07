加州州立大學要求學生教職員必須接種新冠疫苗（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

加州州立大學(CSU)周二宣布,秋季學年,所有學生和教職員必須接種新型肺炎疫苗,並且提出接種疫苗的證明。

全美最大的四年制公立大學系統—加州州立大學,要求學生、教職員在秋季學期返回校園之前,接種新型肺炎疫苗,州大允許師生以醫療或宗教理由提出豁免申請,未接種疫苗的學生,必須定期接受病毒檢測。

州立大學總校長指出,Delta變種病毒導致病例迅速增加,為了保障開學之後,所有學生 教職員,以及訪客的安全,校方呼籲師生盡快接種疫苗。

州長周一宣布,要求州府和醫護人員出示疫苗接種證明,而較早前加州大學(UC)也宣布,要求返回校園的學生和教職員接種疫苗。

目前尚不清楚州大是否會對不遵守要求的人採取紀律處分,但未提供接種證明的學生或教職員,可能被拒絕進入校園。

所有的疫苗接種認證,必須在9月30日之前完成,但因州大系統下的23所院校開學日期或有不同,因此某些大學的截止日期可能會更早。

根據聯邦疾控中心(CDC)的數據,美國大約有1190萬18至24歲的成年人接種了疫苗,約佔該年齡層人口的43%。

目前尚不清楚加州州立大學系統中,有多少學生已經接種了疫苗,儘管加州州立大學將提供更多的在線課程選擇,但學生不太可能選擇完全是線上的課程安排。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。