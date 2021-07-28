加州州立大學要求學生教職員必須接種新冠疫苗（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

加州州立大學（CSU）周二宣布，秋季學年，所有學生和教職員必須接種新型肺炎疫苗，並且提出接種疫苗的證明。

全美最大的四年制公立大學系統—加州州立大學，要求學生、教職員在秋季學期返回校園之前，接種新型肺炎疫苗，州大允許師生以醫療或宗教理由提出豁免申請，未接種疫苗的學生，必須定期接受病毒檢測。

州立大學總校長指出，Delta變種病毒導致病例迅速增加，為了保障開學之後，所有學生 教職員，以及訪客的安全，校方呼籲師生盡快接種疫苗。

州長周一宣布，要求州府和醫護人員出示疫苗接種證明，而較早前加州大學（UC）也宣布，要求返回校園的學生和教職員接種疫苗。

目前尚不清楚州大是否會對不遵守要求的人採取紀律處分，但未提供接種證明的學生或教職員，可能被拒絕進入校園。

所有的疫苗接種認證，必須在9月30日之前完成，但因州大系統下的23所院校開學日期或有不同，因此某些大學的截止日期可能會更早。

根據聯邦疾控中心（CDC）的數據，美國大約有1190萬18至24歲的成年人接種了疫苗，約佔該年齡層人口的43%。

目前尚不清楚加州州立大學系統中，有多少學生已經接種了疫苗，儘管加州州立大學將提供更多的在線課程選擇，但學生不太可能選擇完全是線上的課程安排。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。