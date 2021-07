美國近44%縣屬高度傳播地區 未來6周單日新症料達20萬宗

【KTSF 嚴劍蓉報導】

美國的新型肺炎疫情惡化,近44%縣屬高度傳播地區,前聯邦疾控中心(CDC)總監預計,未來6星期內,美國單日新症或許將達20萬宗,情況令人擔心。

現時每日平均新增逾5萬宗確診,比上週的七日平均數字多逾六成,過去三週住院數字翻倍。

印度Delta變種在全國迅速擴散,近44%縣屬高度傳播地區,即每十萬人有超過100宗新症,或七日確診率超過10%。

在密蘇里、路易斯安納、密西西比和阿拉巴馬州,幾乎每個縣都屬高度傳播。

在阿肯色州,更加是所有縣都是,佛羅里達也是,當地上週的死亡個案更是全國最多。

Jackson紀念醫院醫務總監Hany Atallah醫生說:「超過9成入院病人都是未打針。」

佛州Baptist Health護士長Tammy Daniel說:「他們不顧一切因為呼吸困難。」

Jackson紀念醫院ICU護士經理Alix Zacharski說:「不幸地,我們有很多年輕、沒有帶病的人病得蠻重。」

30多個州和佛羅里達州一樣,過去7日的平均新症較之前一週多超過一半,前線醫護筋疲力竭。

密蘇里州護士Anthony Hillyard說:「我們沒有機會恢復元氣,又要再拼過,這些病人都很難照顧。」

阿肯色州華盛頓分區醫療中心Mark Thomas醫生說:「我們要適應有新型肺炎的世界,要調整預期去適應新現實世界。」

路易斯安那州Ochsner醫療中心Katherine Baumgarten醫生說:「你知道嗎,令人激動,每日看著這種情形很難受的。」

隨著印度變種病毒快速傳播,加上數以百萬計的人不肯打針,前聯邦疾控中心(CDC)總監預計,未來6星期內,美國單日新症或許將達20萬宗。

前聯邦疾控中心總監Tom Frieden說:「我們正進入困難時期,很可能,若我們的軌跡與英國相似,我們單日新症或許將達20萬宗,在未來4至6週,雖然未必像春天時那麼多人死亡,因為8成65歲以上長者已打針,但死亡數字仍會穩定上升,這些都是可預防的。」

全美對上一次單日有超過20萬宗新症是在今年1月。

