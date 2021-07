疾控中心改變立場 建議打齊針室內也要戴口罩（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

聯邦疾控中心(CDC)更改之前的立場,修訂有關戴口罩的指引,中心如今建議,居住在病例急增的地區的人,就算已經接種完整疫苗,在室內也要戴口罩。

CDC總監Rochelle Walensky說:「我們有科學數據,關於Delta範圍,我們有需要更新指引,關於打齊針後你可以怎樣做。」

CDC改變立場,宣布對接種完整疫苗的人有新的口罩指引。

Walensky說:「在大量和高傳播地區,疾控中心建議打齊針人士,在公共的室內場所戴口罩。」

他們也建議,學校內K到12年級所有人,不論有否接種疫苗都要戴口罩。

疾控中心總監表示,主要在未打疫苗的人之間,令人擔心的新病例急增,導致這次的改變。

Walensky說:「印度變種每天都在展現,它願意以智力戰勝我們,及找機會在我們沒有穩固防守的地區。」

疾控中心在兩個月前表示,打齊針的人在室內也可以不戴口罩,原因是三種疫苗都很有效。

但隨著新症急增,和傳染力更高的Delta變種不斷傳播,部分州政府已經開始收緊抗疫措施。

Walensky說:「我們要採取可以做的每一步,阻止印度變種以及疫症大流行。」

