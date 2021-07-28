疾控中心改變立場 建議打齊針室內也要戴口罩（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

聯邦疾控中心（CDC）更改之前的立場，修訂有關戴口罩的指引，中心如今建議，居住在病例急增的地區的人，就算已經接種完整疫苗，在室內也要戴口罩。

CDC總監Rochelle Walensky說：「我們有科學數據，關於Delta範圍，我們有需要更新指引，關於打齊針後你可以怎樣做。」

CDC改變立場，宣布對接種完整疫苗的人有新的口罩指引。

Walensky說：「在大量和高傳播地區，疾控中心建議打齊針人士，在公共的室內場所戴口罩。」

他們也建議，學校內K到12年級所有人，不論有否接種疫苗都要戴口罩。

疾控中心總監表示，主要在未打疫苗的人之間，令人擔心的新病例急增，導致這次的改變。

Walensky說：「印度變種每天都在展現，它願意以智力戰勝我們，及找機會在我們沒有穩固防守的地區。」

疾控中心在兩個月前表示，打齊針的人在室內也可以不戴口罩，原因是三種疫苗都很有效。

但隨著新症急增，和傳染力更高的Delta變種不斷傳播，部分州政府已經開始收緊抗疫措施。

Walensky說：「我們要採取可以做的每一步，阻止印度變種以及疫症大流行。」

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