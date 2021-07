【KTSF】

中半島San Bruno市警方拘捕了兩名涉嫌偷竊汽車催化轉換器的疑犯,其中一名疑犯只得15歲。

警方指出,上星期六清晨7時左右,收到一間私人公司保安員報警,該公司負責一棟共渡公寓大廈的保安,保安員指出,有兩名匪徒在車庫裡盜竊汽車催化轉換器,畫面顯示的就是被盜賊切割下來的催化轉換器,以及在匪徒車裡找到的工具。

警方表示,追截匪徒時,要使用釘條刺穿匪徒駕駛的汽車車胎,而匪徒還不停車,要警方追至280公路,汽車才完全停下來。

警方拘捕兩名匪徒,都是東灣Hayward居民,包括一個40歲男人和一個15歲少年,成年疑犯被扣押,涉事少年候審,期間交由監護人看管。

