加州衛生部更新指引,建議大家在公共室內場所都應該佩戴口罩,包括已經接種疫苗的人士。

州衛生部指出,根據聯邦疾控中心(CDC)的標準,目前加州有9成人口居住在新型肺炎廣泛傳播的地區,而灣區Alameda縣、Contra Costa縣、Napa、舊金山(三藩市)、Solano、Sonoma縣更屬於高傳播地區,因此衛生部建議所有人,不論有沒有接種疫苗,在公共室內場所都應該佩戴口罩,防止病毒傳染。

Delta變種病毒在加州以至全國導致新型肺炎病例以及住院人數迅速增加,在加州單日新增6,800多宗病例,接近4千人住院,超過800人需要ICU深切治療。

