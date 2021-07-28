Alameda縣為中等收入首置人士推免息首期貸款（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣Alameda縣為中等收入首次置業的人士，推出最多21萬元的免息首期貸款，現正接受申請。

Alameda縣府提出的AC Boost計劃，根據申請者的收入等因素提供首期貸款，只要買家佔用物業，就不需要付利息，也不需要每月還款，除非買家打算轉售和搬走。

申請者必須是第一次置業，過去3年無擁有其他物業，必須在Alameda縣居住或全職工作，又或者證明在過去十年期間，曾經在縣內被逼遷過。

買屋後必須居住在該物業，申請者的年收入不得超過地區中位數AMI的120%，以二人家庭為例，合共不能超過120,550元，此外，申請者不得有超過30萬元資產。

年收入在地區中位數AMI 100%的買家，可獲最多21萬元的貸款，年收入介乎地區中位數100%至120%的買家，可獲最多16萬元貸款。

想查詢申請方法可登入http://www.acboost.org，或致電(510)500-8840，遞交申請表的截止日期是8月30日。

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