舊金山市參議會周二表決是否設立日落區華人文化區（視頻）

【KTSF】

舊金山市參議會周二將表決一項是否要設立日落區華人文化區的立法提案,預料可望順利過關,宣告舊金山首個以華人為主的文化區將在日落區誕生。

代表舊金山日落區的市參事馬兆明(Gordon Mar)周一邀集多個社區組織和關注人士,在舊金山日落區的安老自助處共同宣布,可望在日落區設立舊金山市第九個文化區,稱為日落華人文化區(Sunset Chinese Culture District)

馬兆明說:「這個倡議真的極為重要,將支持在日落區的華裔社區,並且凸顯華裔居民、商業,以及組織的特殊文化認同和歷史角色,在過去超過60年的期間,並真正幫助到社區,確保這裡到未來仍是日落區生氣勃勃的地方。」

這項提案已經在上周以11:0全票通過完成一讀程序,接下來周二在市參議會會進行二讀表決。

提案預料將順利過關,舊金山目前有8個文化區,包括像是位於日本城的日本文化區,拉美裔文化的Mission區,LGBT文化的Castro文化區,以及位於Bayview的非洲裔藝術文化區等,但卻一直沒有華人文化區。

因此馬兆明的提案希望在舊金山第四區,佔四成華裔人口的中和外日落區設立舊金山首個華人文化區,可以獲得市府預算撥款和資源。

馬兆明說:「所以會分配到基本撥款,允許新的計畫下個月就開始聘僱一名員工,開始要與社區協調合作,來發展社區所需的活動、節目和服務等。」

馬兆明透露,日落區華人文化區的基本撥款將約有24萬元,會先聘請一名全職的協調員和一名員工,還可以向其他文化區一樣取得市府其他資源。

周一包括華美學校、安老自助處、東北醫療中心,以及關注亞裔小商業的美亞輔鄰社Asian Inc.等,都表達對計畫的支持。

Asian Inc.主席賀國生(Lamar Heystek)說:「我們在對抗新冠疫情大流行,和疫情中的仇視亞裔暴力,現在是時候要拉抬我們的華人文化傳統,現在是時候要拉抬商業,這是商業區經濟結構必要的。」

一旦市議會周二二讀表決過關,即完成立法程序,接下來會訂出文化區要推動的優先活動項目,也會將華裔社區最關心的公共安全因素考慮進去。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。