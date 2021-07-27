美國奧運體操隊王牌Simone Biles因壓力大退賽

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美國奧運女子體操隊的王牌，曾經奪得四面奧運金牌的Simone Biles，因為心理問題，在星期二晚的女子競技體操團體賽比賽期間突然退賽。

現年24歲的Biles，在團體賽首輪跳馬表現失準，她之後在隊醫陪同下離場，但再次返回賽場後，就沒有再參加比賽，要由後備Jordan Chiles入替。

最後美國隊以超過3分之差不敵俄羅斯奧委會，屈居亞軍，未能衛冕。

賽後Biles同隊友一起見記者，解釋自己退出並非因為受傷，而是壓力太大，精神心理出現問題。

她說決定退出，因為不想因為自己出錯，令全隊失落獎牌，體操隊星期三將會有一天放鬆日，之後會再評估Biles的狀態，再決定她是否可以繼續參賽。

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