美國奧運體操隊王牌Simone Biles因壓力大退賽

【KTSF】

美國奧運女子體操隊的王牌,曾經奪得四面奧運金牌的Simone Biles,因為心理問題,在星期二晚的女子競技體操團體賽比賽期間突然退賽。

現年24歲的Biles,在團體賽首輪跳馬表現失準,她之後在隊醫陪同下離場,但再次返回賽場後,就沒有再參加比賽,要由後備Jordan Chiles入替。

最後美國隊以超過3分之差不敵俄羅斯奧委會,屈居亞軍,未能衛冕。

賽後Biles同隊友一起見記者,解釋自己退出並非因為受傷,而是壓力太大,精神心理出現問題。

她說決定退出,因為不想因為自己出錯,令全隊失落獎牌,體操隊星期三將會有一天放鬆日,之後會再評估Biles的狀態,再決定她是否可以繼續參賽。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。