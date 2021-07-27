前加州聯邦參議員Barbara Boxer奧克蘭遇劫被推倒地上（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭（屋崙）華埠一個多星期前接連發生兩宗街頭搶劫案，周一奧克蘭華埠商會針對最近的暴力罪案召開記者會，而記者會之後大約一個小時，代表加州的前聯邦參議員Barbara Boxer，就在奧克蘭市中心區被搶劫和襲擊。

前聯邦參議員Barbara Boxer的Twitter帖文指出，Boxer在奧克蘭Jack London廣場一帶被搶，帖文指出，賊人從後面推Boxer，搶走她的手機，然後跳上一輛接應的汽車逃走，Boxer表示，慶幸自己沒有嚴重受傷。

奧克蘭警方表示，案發時間是下午1時15分左右，警方正在調查案件，搶劫案發生大約兩小時之前。

奧克蘭警察局長、聯邦調查局和ATF聯邦煙酒及軍火管理局的代表，在奧克蘭華埠Harrison夾9街召開記者會，回應本月15日和16日在這裡發生的兩宗搶劫案，15號星期四，持槍匪徒用槍柄襲擊一名需要用拐杖的男人，以及襲擊一名試圖阻止他們的途人．

翌日，當本台攝影師在現場拍攝案發地點時，目擊另一宗搶劫案，3個賊人中午時分搶劫一個華裔婆婆和她的女兒，其中一名匪徒還恐嚇本台的攝影師。

奧克蘭華埠商會主席陳錫澎（Carl Chan）表示，最近暴力罪案頻頻發生，而且匪徒越來越膽大包天，各界必須正視問題。

陳錫澎說：「第一，需要警察在社區巡邏，由於減少警察資源，對每一個城市都有影響；第二，許多罪犯覺得刑罰不足夠，對他們來說，尤其是年輕人更加繼續犯罪。」

奧克蘭警察局長LeRonne Armstrong說：「近期太多罪案發生，許多罪案發生的時候，犯案者不覺得有特別的影響，不會關注自己會否受罰，通常犯案的人很快就被釋放，但我們今次希望，有聯邦加上縣的檢察官，尤其是如果用槍械或武器，可以正式將罪犯繩之於法，保護整個社區的安全。」

奧克蘭警察局長表示，近3個月市內搶劫案增加了15%，劫車案較去年同期增加9成半，警方正調派有限的警力，警員加班巡邏華埠。

Armstrong說：「其實也影響警員的健康，警員的工作量增加，我們從有限的警員調派他們填補職務，也很具挑戰性。」

負責起訴被捕疑犯的Alameda縣地檢處表示，縣內有太多槍械，年輕人用偷來的槍械犯案，地檢處向法庭爭取嚴懲使用槍械犯嚴重罪案，包括搶劫和劫車的人士。

Alameda縣地檢官Nancy O’Malley說：「這些不法分子無情和囂張，他們走在華埠的街道，以為自己不會被捉到，我們必須制止他們。」

聯邦調查局正在訓練調查員處理針對亞裔的暴力和仇視罪案，而聯邦煙酒及軍火管理局最近成立舊金山（三藩市）和沙加緬度地區的特別小組，專責調查和瓦解偷運非法槍械的集團，而東灣一個緬甸餐館集團與民間組織合作，設立懸紅計劃，針對仇亞罪案，周一宣布懸紅5千元，協助警方緝拿涉及本月中兩宗搶劫案的匪徒。

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