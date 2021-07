前加州聯邦參議員Barbara Boxer奧克蘭遇劫被推倒地上（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭(屋崙)華埠一個多星期前接連發生兩宗街頭搶劫案,周一奧克蘭華埠商會針對最近的暴力罪案召開記者會,而記者會之後大約一個小時,代表加州的前聯邦參議員Barbara Boxer,就在奧克蘭市中心區被搶劫和襲擊。

前聯邦參議員Barbara Boxer的Twitter帖文指出,Boxer在奧克蘭Jack London廣場一帶被搶,帖文指出,賊人從後面推Boxer,搶走她的手機,然後跳上一輛接應的汽車逃走,Boxer表示,慶幸自己沒有嚴重受傷。

奧克蘭警方表示,案發時間是下午1時15分左右,警方正在調查案件,搶劫案發生大約兩小時之前。

奧克蘭警察局長、聯邦調查局和ATF聯邦煙酒及軍火管理局的代表,在奧克蘭華埠Harrison夾9街召開記者會,回應本月15日和16日在這裡發生的兩宗搶劫案,15號星期四,持槍匪徒用槍柄襲擊一名需要用拐杖的男人,以及襲擊一名試圖阻止他們的途人.

翌日,當本台攝影師在現場拍攝案發地點時,目擊另一宗搶劫案,3個賊人中午時分搶劫一個華裔婆婆和她的女兒,其中一名匪徒還恐嚇本台的攝影師。

奧克蘭華埠商會主席陳錫澎(Carl Chan)表示,最近暴力罪案頻頻發生,而且匪徒越來越膽大包天,各界必須正視問題。

陳錫澎說:「第一,需要警察在社區巡邏,由於減少警察資源,對每一個城市都有影響;第二,許多罪犯覺得刑罰不足夠,對他們來說,尤其是年輕人更加繼續犯罪。」

奧克蘭警察局長LeRonne Armstrong說:「近期太多罪案發生,許多罪案發生的時候,犯案者不覺得有特別的影響,不會關注自己會否受罰,通常犯案的人很快就被釋放,但我們今次希望,有聯邦加上縣的檢察官,尤其是如果用槍械或武器,可以正式將罪犯繩之於法,保護整個社區的安全。」

奧克蘭警察局長表示,近3個月市內搶劫案增加了15%,劫車案較去年同期增加9成半,警方正調派有限的警力,警員加班巡邏華埠。

Armstrong說:「其實也影響警員的健康,警員的工作量增加,我們從有限的警員調派他們填補職務,也很具挑戰性。」

負責起訴被捕疑犯的Alameda縣地檢處表示,縣內有太多槍械,年輕人用偷來的槍械犯案,地檢處向法庭爭取嚴懲使用槍械犯嚴重罪案,包括搶劫和劫車的人士。

Alameda縣地檢官Nancy O’Malley說:「這些不法分子無情和囂張,他們走在華埠的街道,以為自己不會被捉到,我們必須制止他們。」

聯邦調查局正在訓練調查員處理針對亞裔的暴力和仇視罪案,而聯邦煙酒及軍火管理局最近成立舊金山(三藩市)和沙加緬度地區的特別小組,專責調查和瓦解偷運非法槍械的集團,而東灣一個緬甸餐館集團與民間組織合作,設立懸紅計劃,針對仇亞罪案,周一宣布懸紅5千元,協助警方緝拿涉及本月中兩宗搶劫案的匪徒。

