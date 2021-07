【有線新聞】

路透社報道,副外長秦剛會接任中國駐美大使,並已出發前往美國;中方說會適時公布。

55歲的秦剛兩度擔任外交部發言人,在外交系統任職30多年,三度派駐英國,3年前出任副外長,期間分管歐洲事務和新聞、禮賓,若由秦剛接替崔天凱,會是首位沒任何派駐美國或大使經驗的中國駐美大使。

崔天凱上月底宣布結束八年大使生涯,至於美國駐華大使一職,自去年10月後一直懸空,目前由米德偉出任駐華臨時代辦。

