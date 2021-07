【有線新聞】

邁阿密住宅大廈倒塌,救援人員找到最後一個失蹤者的屍體,事故造成98人死亡。

最後找到的失蹤者是一個54歲女子,當局已通知她家人,遺體會由飛機移送紐約。搜索工作上周五正式結束,當局繼續在現場做鑑證調查,確保尋回剩下的遇難者遺骸和死者個人物品。

住宅大廈一部分在上月24日凌晨倒塌;搜救期間當局炸毀剩餘大廈建築,加快搜索工作。

