全美各州陸續開學 學生應否戴口罩仍存爭議

【KTSF 韓千繪報導】

進入8月份以後,全美各州的學校就要陸續開學了,是否戴口罩依舊有爭議,一些學區要求每個人戴口罩,而在喬治亞州的Gwinnett縣,並沒有強制要求,對此一位母親非常憤怒,她認為這樣無法保障孩子的安全。

在整個暑假期間,6歲的Audrey Gard只要是出門,一定會帶口罩。

Audrey都等不及8月4日了,這是她一年級的開學第一天,但是她的媽媽Sara並不這麼想。

人力資源專業人員Sara Gard說:「我很生氣,而且這些人是我選舉出來的,感到憤怒。」

Gard對於Gwinnett縣公立學校只強烈推薦在校園操場戴口罩的政策感到憤怒。

Gard說:「我擔心有一天她從學校回來,說沒有人戴口罩,然後我就會把她從學校帶回家。」

Sara從事人力資源工作,她擔心傳播速度快、傳染性強的Delta變種,會在學校傳播開來,Delta變種傳播佔全美病例的83%。

4月份時,經過了一年的遙距學習,Gard選擇讓孩子回到學校上課,那時Delta變種還沒有那麼普遍。

Gard說:「我希望學校強制戴口罩,因為我知道我的孩子還不能接種疫苗。」

喬治亞州州長Brian Kemp頒布的行政命令,並不反對學區實施強制口罩令,而縣內的一些公立學校,就在開學即將臨近之時,仍然沒有最終的是否戴口罩的確切決定。

縣公校社區關係總監Bernard Watson說:「我們一直在審查我們從當地和州衛生合作夥伴、CDC和喬治亞州教育部獲得的指引。」

在附近的Dekalb縣和亞特蘭大市,那裡的學區採取更嚴格的措施,要求每個人都必須戴口罩。

Dekalb縣學區總監Cheryl Watkins-Harris說:「這是全國各地的負責人和學校領導都在努力解決的問題。」

在Dekalb,全州的低疫苗接種率和不斷增加的Delta變異病例,是決定實施強制口罩令的因素。

Cheryl Watkins-Harris說:「絕大多數情況下,我收到了家庭的積極反饋,他們對送孩子回學校感到非常緊張。」

學校對口罩的各自不同的處理方法正在全國範圍引起混亂,從亞利桑那州到佛蒙特州,至少有8個州的學區不強制戴口罩。

在不少其它州,比如紐約市、洛杉磯和芝加哥等地的指引是需要戴口罩,佛羅里達州的邁阿密、休斯頓和Hillsborough縣則是可以自行選擇。

美國兒科學院學校衛生議會候任主席Sara Bode醫生說:「監控誰接種了疫苗,誰沒有接種,讓一些孩子戴口罩,而有些孩子不戴,這是不對的,都戴口罩才是有效的,我們知道它有效。」

對於Gard一家來說,不確定性是現在唯一可以確定的,他們曾一度考慮讓Audrey進入兒童疫苗試驗,他們說他們正在為最壞的情況做準備。

Gard說:「我告訴我丈夫他不能再工作了,因為他需要幫忙在家上課,Audrey也要回家,我是這個四口之家唯一養家糊口的人。」

隨著學校計劃重新開放,許多社區也在考慮新冠病毒的檢測策略。

今年3月,聯邦政府向各州撥款100億元,用於全國K至12年級實施新冠病毒監測測試,一些衛生官員和學區仍在商榷這筆錢的最佳用途。

