按摩店槍擊血案 被告承認4項謀殺罪l被判囚終身

【KTSF】

被控在阿特蘭大地區多間按摩店槍殺8人的白人男子,承認其中4項謀殺罪,周二被判4項終身監禁,不准假釋,這宗槍殺案造成多名亞裔婦女遇害。

22歲被告Robert Aaron Long也涉及另外一個縣的4宗謀殺案,他在這4宗案件中仍面臨最高死刑的裁決。

事發於3月6日,Long被控在Cherokee縣的Youngs Asian Massage槍殺4人,當中3人是女性,兩人是亞裔,還有一人受傷。

Long之後駕車到阿特蘭大市,在Gold Spa槍殺3名婦女,之後在對面的Aromatherapy Spa再槍殺另一名婦人,在阿特蘭大遇害的死者全部是亞裔。

Long承認在Cherokee縣犯下的4宗謀殺罪,雖然死者中有亞裔,但該縣檢控官認為案件與種族無關,認為動機與被告性上癮有關。

不過在阿特蘭大,Long卻面臨仇視罪行的指控,如果他被判處罪名成立,最高可被死刑,除了謀殺外,他也被控從事本土恐怖活動罪。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。