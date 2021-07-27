按摩店槍擊血案 被告承認4項謀殺罪l被判囚終身

【KTSF】

被控在阿特蘭大地區多間按摩店槍殺8人的白人男子，承認其中4項謀殺罪，周二被判4項終身監禁，不准假釋，這宗槍殺案造成多名亞裔婦女遇害。

22歲被告Robert Aaron Long也涉及另外一個縣的4宗謀殺案，他在這4宗案件中仍面臨最高死刑的裁決。

事發於3月6日，Long被控在Cherokee縣的Youngs Asian Massage槍殺4人，當中3人是女性，兩人是亞裔，還有一人受傷。

Long之後駕車到阿特蘭大市，在Gold Spa槍殺3名婦女，之後在對面的Aromatherapy Spa再槍殺另一名婦人，在阿特蘭大遇害的死者全部是亞裔。

Long承認在Cherokee縣犯下的4宗謀殺罪，雖然死者中有亞裔，但該縣檢控官認為案件與種族無關，認為動機與被告性上癮有關。

不過在阿特蘭大，Long卻面臨仇視罪行的指控，如果他被判處罪名成立，最高可被死刑，除了謀殺外，他也被控從事本土恐怖活動罪。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。