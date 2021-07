【有線新聞】

東京奧運游泳項目,香港女飛魚何詩蓓在女子200米自由泳以破亞洲紀錄時間贏得銀牌,是香港今屆奧運第二面獎牌。

何詩蓓決賽被編在第五線道,主要對手包括已經取得400米自由泳金牌、澳洲的迪密絲,以及奧運五金得主、美國的莉迪姬等。何詩蓓頭50米只排第三,但100米已經搶上第一。

這位23歲的港隊代表近年狀態大勇,2019年的世界錦標賽在這項目獲得第四名,已經寫下香港歷史,今屆第二次出戰奧運不單止突破上屆的成績,更以準決賽第二快的時間晉級。

150米時,何詩蓓仍然排第一,但最後50米澳洲的迪密絲後來居上,以1分53秒50贏得金牌,何詩蓓只差0.42秒贏得銀牌,時間打破亞洲紀錄,為香港泳隊贏得史上第一面獎牌。

