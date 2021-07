德國化工廠園區焚化廢料設施爆炸 多人傷至少5失蹤

【有線新聞】

德國西部城市勒沃庫森一個化工廠園區有廠房爆炸,消防灌救多個小時後撲滅火勢,至少1人死亡、16多人受傷,另有人失蹤。

發生爆炸的焚化廢料設施,冒出濃濃黑煙,有目擊者稱事發時聽到巨響,當局出動多架消防車和直升機向建築灑水灌救,並加緊搜救。

勒沃庫森市政府發聲明指,化工廠園區內的溶劑儲存罐,當地周二早上突然爆炸,並引發大火,有人嚴重燒傷,亦有傷者情況危殆。當地傳媒報道,園區內儲存了10萬公升氣油類物質,如火勢持續,有再爆炸的危機。

當局將事故列為「極端危險威脅」,封閉附近多條道路,不容許車輛靠近,呼籲周邊一帶民眾留在室內、關上門窗。

消防最終用了近4小時才將火救熄,正檢驗有否有毒氣體釋出,附近的科隆市指,環境空氣監測暫未見異常。

園區原本屬於在當地發跡的拜耳公司,前年轉售給麥格里的財團。利華古遜球會距離工業園區只有數公里,球會指訓練活動暫時要更改地點。

