德國化工廠園區焚化廢料設施爆炸 多人傷至少5失蹤

【有線新聞】

德國西部城市勒沃庫森一個化工廠園區有廠房爆炸，消防灌救多個小時後撲滅火勢，至少1人死亡、16多人受傷，另有人失蹤。

發生爆炸的焚化廢料設施，冒出濃濃黑煙，有目擊者稱事發時聽到巨響，當局出動多架消防車和直升機向建築灑水灌救，並加緊搜救。

勒沃庫森市政府發聲明指，化工廠園區內的溶劑儲存罐，當地周二早上突然爆炸，並引發大火，有人嚴重燒傷，亦有傷者情況危殆。當地傳媒報道，園區內儲存了10萬公升氣油類物質，如火勢持續，有再爆炸的危機。

當局將事故列為「極端危險威脅」，封閉附近多條道路，不容許車輛靠近，呼籲周邊一帶民眾留在室內、關上門窗。

消防最終用了近4小時才將火救熄，正檢驗有否有毒氣體釋出，附近的科隆市指，環境空氣監測暫未見異常。

園區原本屬於在當地發跡的拜耳公司，前年轉售給麥格里的財團。利華古遜球會距離工業園區只有數公里，球會指訓練活動暫時要更改地點。

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