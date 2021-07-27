華裔長者Fremont被車撞傷延醫不治 警緝肇事司機（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

東灣Fremont上月30日發生致命車禍，警方正在追捕一名肇事逃逸的司機，他涉嫌駕車撞倒一名華裔長者之後不顧而去，受害人送院一個星期後傷重死亡，死者的家人傷心欲絕。

69歲的受害人Allen Kwok Keung Sham居住在Livermore，是一位父親和丈夫，6月30日晚上10時15分左右，在Fremont Peralta大道步行時，被一輛汽車從後面撞倒，送醫一星期後不治，警方呼籲公眾的幫助，找尋監控照片中肇事司機駕駛的深色轎車。

受害者的獨子24歲的Howard Sham表示，他面臨著巨大的損失，和沉重的經濟負擔，他懇求肇事逃逸司機向警方自首。

Howard Sham說：「我想我是生氣大過悲傷，因為有人肇事逃逸，什麼樣的人會這樣做，我的問題是，如果受害者是他們的父親呢？」

Howard Sham現在居住在聖地牙哥，他在大學期間休學一年找工作，並表示父親在失業之前，曾經做過雜工和汽車維修。

Howard Sham說：「他很努力工作，即使他在失業時，仍然會想方設法賺錢和幫忙，我只知道他已經盡力了。」

Fremont警方表示，案發時，Sham推著一輛裝滿可回收物品，和個人物品的手推車，事故發生後，肇事車輛短暫停了下來，但嫌犯並沒有試圖查看受害者，不顧而去。

Sham說，他的父親可能在收集金屬罐來換取現金，Sham的母親在大流行開始時出現中風症狀，現在住在療養院，Sham正在GoFundMe發起眾籌，以幫助支付父親的葬禮費用，並支付母親的醫療費。

Fremont的一名居民表示，在案發路段，汽車經常超速。

Fremont居民Thillaivel Ranganathan說：「限速是每小時25英里，可所有人都超過35，平均車速為45至55。」

警方資料顯示，肇事汽車為深色房車，擋風玻璃、引擎上蓋和前面車身有損毀，有案件線索人士請聯繫Fremont警方，電話：(510) 790 6800。

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