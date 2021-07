華裔長者Fremont被車撞傷延醫不治 警緝肇事司機（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

東灣Fremont上月30日發生致命車禍,警方正在追捕一名肇事逃逸的司機,他涉嫌駕車撞倒一名華裔長者之後不顧而去,受害人送院一個星期後傷重死亡,死者的家人傷心欲絕。

69歲的受害人Allen Kwok Keung Sham居住在Livermore,是一位父親和丈夫,6月30日晚上10時15分左右,在Fremont Peralta大道步行時,被一輛汽車從後面撞倒,送醫一星期後不治,警方呼籲公眾的幫助,找尋監控照片中肇事司機駕駛的深色轎車。

受害者的獨子24歲的Howard Sham表示,他面臨著巨大的損失,和沉重的經濟負擔,他懇求肇事逃逸司機向警方自首。

Howard Sham說:「我想我是生氣大過悲傷,因為有人肇事逃逸,什麼樣的人會這樣做,我的問題是,如果受害者是他們的父親呢?」

Howard Sham現在居住在聖地牙哥,他在大學期間休學一年找工作,並表示父親在失業之前,曾經做過雜工和汽車維修。

Howard Sham說:「他很努力工作,即使他在失業時,仍然會想方設法賺錢和幫忙,我只知道他已經盡力了。」

Fremont警方表示,案發時,Sham推著一輛裝滿可回收物品,和個人物品的手推車,事故發生後,肇事車輛短暫停了下來,但嫌犯並沒有試圖查看受害者,不顧而去。

Sham說,他的父親可能在收集金屬罐來換取現金,Sham的母親在大流行開始時出現中風症狀,現在住在療養院,Sham正在GoFundMe發起眾籌,以幫助支付父親的葬禮費用,並支付母親的醫療費。

Fremont的一名居民表示,在案發路段,汽車經常超速。

Fremont居民Thillaivel Ranganathan說:「限速是每小時25英里,可所有人都超過35,平均車速為45至55。」

警方資料顯示,肇事汽車為深色房車,擋風玻璃、引擎上蓋和前面車身有損毀,有案件線索人士請聯繫Fremont警方,電話:(510) 790 6800。

