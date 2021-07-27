美國疫情轉差 衛生專家促採取防禦措施（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

Delta變種病毒快速蔓延之際，全美只有不足一半人口接種完整疫苗，許多公共衛生專家促請民眾再次採取防禦措施，好像戴口罩，以及避免進入擠逼的室內場所。

單是上星期，有超過34個州的新症個案飆升五成，主要因為Delta變種病毒繁殖得很快。

Vanderbilt大學醫療中心教授William Schaffner醫生說：「這些Delta變種，在體內產生大量病毒，比原病毒株超出一千倍。」

最受變種病毒衝擊的地區，住院率正在攀升，平均來說，染疫者也較年輕，97%住院者都沒有接種疫苗。

Jackson紀念醫院Alix Zacharski說：「有些病患非常年輕，沒有帶病，他們病情嚴重，有時甚至未能走出ICU病房。」

許多衛生專家促請民眾再次採取防禦措施，好像戴口罩。

路易斯安那州衛生局局長Joseph Kanter說：「Delta變種的傳播不一樣和更激進，根據收集到的數據將提出建議，但在路易斯安那州，絕對不能浪費時間去等。」

周一就有50個醫療團體，包括美國醫學會發表聯合聲明，呼籲所有醫療及長期護理院的僱主規定僱員要打疫苗針。

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