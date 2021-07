美國疫情轉差 衛生專家促採取防禦措施（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

Delta變種病毒快速蔓延之際,全美只有不足一半人口接種完整疫苗,許多公共衛生專家促請民眾再次採取防禦措施,好像戴口罩,以及避免進入擠逼的室內場所。

單是上星期,有超過34個州的新症個案飆升五成,主要因為Delta變種病毒繁殖得很快。

Vanderbilt大學醫療中心教授William Schaffner醫生說:「這些Delta變種,在體內產生大量病毒,比原病毒株超出一千倍。」

最受變種病毒衝擊的地區,住院率正在攀升,平均來說,染疫者也較年輕,97%住院者都沒有接種疫苗。

Jackson紀念醫院Alix Zacharski說:「有些病患非常年輕,沒有帶病,他們病情嚴重,有時甚至未能走出ICU病房。」

許多衛生專家促請民眾再次採取防禦措施,好像戴口罩。

路易斯安那州衛生局局長Joseph Kanter說:「Delta變種的傳播不一樣和更激進,根據收集到的數據將提出建議,但在路易斯安那州,絕對不能浪費時間去等。」

周一就有50個醫療團體,包括美國醫學會發表聯合聲明,呼籲所有醫療及長期護理院的僱主規定僱員要打疫苗針。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。