加州規定州府及醫療員工下月9號起需出示接種疫苗證明（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州州長紐森宣布下月9號開始,所有州府員工以及醫療機構員工,必須出示已經接種疫苗的證明,並規定未接種疫苗的員工,必須每星期接受新型肺炎檢測。

州府公佈的數字顯示,過去的週末,每天新增7,500宗新型肺炎確診病例,全州住院人數由5月中900人,飇升至目前突破3,300人住院,超過700人需要深切治療,確診率攀升至5.3%。

衛生部指出,近期確診個案之中,超過8成屬於Delta變種病毒個案,而病情嚴重至需要住院,甚至死亡的人士,絕大多數是未接種疫苗的人士。

在加州,未接種疫苗居民的新症率是已接種疫苗人士的7倍,衛生部強調,Delta變種病毒傳染力極強,而接種疫苗是遏止新型肺炎傳播的最有效方法。

紐森周一在東灣Alameda縣宣布,要求全州20多萬名州府員工8月9日之前,必須提出已經接種疫苗的證明,規定未接種疫苗的員工每星期接受檢測,並且在工作場所戴口罩,有關規定也適用於全州醫療機構、護理設施、監獄以及無家可歸者庇護所。

在醫療機構工作而未接種疫苗的員工,甚至需要每星期做檢測兩次,州府也建議在醫療設施工作,而未接種疫苗的員工佩戴N95口罩。

另外,州長也呼籲全州所有僱主仿效州府的做法,要求員工出示接種疫苗的證明,否則每星期做檢測。

紐森說:「你選擇與這病毒共存,可是相對來說,你沒有權酒後駕駛,危害他人性命,這是同一道理,以Delta病毒目前的致命程度與傳染力,你正在危害其他人,無辜人的性命,並將商業陷於險境。」

紐森強調秋季開學,學生將會返回校園上課,並需要佩戴口罩。

紐森說:「不會再用Zoom網上上課,我們的經濟要繼續前進。」

州府數據顯示,加州累計約有380萬宗,新型肺炎個案至今已有63,806人死亡。

衛生部表示,如果目前的趨勢持續,很快就會再次看到死亡人數上升。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。