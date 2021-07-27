加州規定州府及醫療員工下月9號起需出示接種疫苗證明（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州州長紐森宣布下月9號開始，所有州府員工以及醫療機構員工，必須出示已經接種疫苗的證明，並規定未接種疫苗的員工，必須每星期接受新型肺炎檢測。

州府公佈的數字顯示，過去的週末，每天新增7,500宗新型肺炎確診病例，全州住院人數由5月中900人，飇升至目前突破3,300人住院，超過700人需要深切治療，確診率攀升至5.3%。

衛生部指出，近期確診個案之中，超過8成屬於Delta變種病毒個案，而病情嚴重至需要住院，甚至死亡的人士，絕大多數是未接種疫苗的人士。

在加州，未接種疫苗居民的新症率是已接種疫苗人士的7倍，衛生部強調，Delta變種病毒傳染力極強，而接種疫苗是遏止新型肺炎傳播的最有效方法。

紐森周一在東灣Alameda縣宣布，要求全州20多萬名州府員工8月9日之前，必須提出已經接種疫苗的證明，規定未接種疫苗的員工每星期接受檢測，並且在工作場所戴口罩，有關規定也適用於全州醫療機構、護理設施、監獄以及無家可歸者庇護所。

在醫療機構工作而未接種疫苗的員工，甚至需要每星期做檢測兩次，州府也建議在醫療設施工作，而未接種疫苗的員工佩戴N95口罩。

另外，州長也呼籲全州所有僱主仿效州府的做法，要求員工出示接種疫苗的證明，否則每星期做檢測。

紐森說：「你選擇與這病毒共存，可是相對來說，你沒有權酒後駕駛，危害他人性命，這是同一道理，以Delta病毒目前的致命程度與傳染力，你正在危害其他人，無辜人的性命，並將商業陷於險境。」

紐森強調秋季開學，學生將會返回校園上課，並需要佩戴口罩。

紐森說：「不會再用Zoom網上上課，我們的經濟要繼續前進。」

州府數據顯示，加州累計約有380萬宗，新型肺炎個案至今已有63,806人死亡。

衛生部表示，如果目前的趨勢持續，很快就會再次看到死亡人數上升。

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