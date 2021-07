【KTSF】

不少人感染新型肺炎康復後,有長期後遺症,總統拜登表示,部份人可能符合資格領取殘障福利。

拜登說:「很多曾染疫的國民,仍面對長期後遺症之苦,如呼吸困難、腦霧、慢性痛症和疲勞,這些症狀有時會嚴重至殘障程度,所以我們集合各部門,以確保有長期後遺症的美國人,有殘障保險的話,可以獲得應有的權益和資源,在美國殘障人士法案保障下。」

周一是美國殘障人士法案簽署成法31周年,拜登在白宮舉行的紀念活動上表示,正集合不同的部門,以確保有新型肺炎長期後遺症的美國人,可以獲得應有的權益和資源。

