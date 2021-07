【KTSF】

小提琴大師林昭亮接受本台專訪,談他所創辦的台北大師星秀音樂節,除了有世界一流的音樂家參與演出的音樂會之外,還會舉行大師班,由名師親身指導優秀的學生.

林昭亮表示,疫情期間,許多音樂課和演奏會變成網上舉行,而這次的音樂節,所有課程以及演出都是親身參與的,令他感到很興奮。

