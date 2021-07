中國外長王毅與副外長謝鋒在天津與美國副國務卿舍曼會談

【有線新聞】

中美關係緊張之際,中國外長王毅與副外長謝鋒在天津分別與到訪的美國副國務卿舍曼會談,謝鋒敦促美方改變極其錯誤的對華認知和極其危險的對華政策。

王毅星期一在天津會見舍曼,王毅在會面前曾表示,美國總想憑著自己實力向其他國家施壓,自以為高人一等,如果美國還未學會如何以平等的態度與其他國家相處,中方有責任和國際社會好好替美國補上一課。

謝鋒會見舍曼時,提到中美關係目前陷入僵局,面臨嚴重困難,根本原因是美國一些人將中國當作「假想敵」,企圖通過妖魔化中國轉移美國民眾對國內問題的不滿,又指美國沒有資格在中方面前指手畫腳談民主人權。更批評美國所謂「從實力地位出發」與別國打交道,本質就是脅迫外交。

他指中方願與美方平等相待、求同存異,美方應該改弦易轍,與中方相向而行、相互尊重。

謝鋒在會後表示,闡述了對中美關係的原則立場,敦促美方改變極其錯誤的對華認知和極其危險的對華政策,向美方提出「四個停止」。

他表示:「中方重點就美方在新冠病毒溯源、台灣、涉疆、涉港、南海等問題上的錯誤言行向美方再次表達強烈不滿,要求美方立即停止干涉中國內政,停止損害中國利益,停止踩紅線和玩火挑釁,停止打著價值觀幌子搞集團對抗。」

中方亦提出兩份清單,一份是糾錯清單,敦促美方無條件撤銷對中共黨員及家屬的簽證限制,撤銷制裁中方領導人、官員和政府部門,取消對中國留學生的簽證限制,停止打壓中國企業、孔子學院,停止滋擾中國留學生,撤銷將中國媒體登記為外國代理人或外國使團,撤銷對孟晚舟的引渡等。

另外中方於關切重點個案清單,就部分留學生赴美簽證遭拒、中國公民在美國受不公正待遇、中國駐美使領館受美國不法分子滋擾和衝撞,還有美國的仇亞、反華情緒滋長和中國公民遇襲等向美方表達嚴重關切,要求美方盡快解決。

謝鋒形容會談深入、坦率,增進對彼此立場的了解,對爭取下一階段中美關係健康發展有益。

對於美方尋求中方就氣候變化、伊朗和北韓核問題合作與支持,中方強調合作需要以互信為基礎,以互利為前提,以良好雙邊關係氛圍為必要條件。

