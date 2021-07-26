舊金山交通局擬在華埠金融區徵收繁忙時間過路費

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為了舒緩市中心交通擠塞的問題，舊金山（三藩市）縣交通局正提出一項初步方案，建議在華埠及金融區一帶，在繁忙時間向駕駛者收費，費用尚未定下來，但有些司機每一程可能要支付6.5元。

舊金山縣交通局正規劃收取一項過路費，去緩解市中心一帶交通擠塞的情況，當局現正研究計畫的可行性，指出可以同時增加司機及行人的安全，減輕空氣污染等。

有經常來舊金山的遊客表示，一旦落實這種收費，絕對會影響他再來舊金山的決定。

這項徵收過路費的計劃一旦獲批，最快要3到5年才能全面落實，初步規劃中有兩個方案，較小範圍的收費區，包括金融區、華埠及Market街以南。

而範圍較廣的收費區計劃，除了剛提到的地區外，還會擴展至北岸區、漁人碼頭及Russian Hill。

在收費方面，年收入高於10萬的駕駛者，進入收費區，每程可能要支付6.5元。

為了確保公平性，一些較低收入的司機就不需要付費，而一些要支付過橋費才來到舊金山的人、傷殘人士及住在收費區一帶的居民，可能可獲得收費優惠，而Uber及Lyft這種網的公司，每程亦可能要支付這種路費。

有民眾表示，同意計劃的用意，這就像一種頭等艙服務，如果有能力的話，就要付出多一點錢，才能到達目的地。

這個研究會收集社區的意見及專業分析，在年底前向當局提出改善的建議，最終亦要得到州府的批准，而紐約市即將成為全美首個實施徵收過路費的城市。

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