舊金山交通局擬在華埠金融區徵收繁忙時間過路費

【KTSF】

為了舒緩市中心交通擠塞的問題,舊金山(三藩市)縣交通局正提出一項初步方案,建議在華埠及金融區一帶,在繁忙時間向駕駛者收費,費用尚未定下來,但有些司機每一程可能要支付6.5元。

舊金山縣交通局正規劃收取一項過路費,去緩解市中心一帶交通擠塞的情況,當局現正研究計畫的可行性,指出可以同時增加司機及行人的安全,減輕空氣污染等。

有經常來舊金山的遊客表示,一旦落實這種收費,絕對會影響他再來舊金山的決定。

這項徵收過路費的計劃一旦獲批,最快要3到5年才能全面落實,初步規劃中有兩個方案,較小範圍的收費區,包括金融區、華埠及Market街以南。

而範圍較廣的收費區計劃,除了剛提到的地區外,還會擴展至北岸區、漁人碼頭及Russian Hill。

在收費方面,年收入高於10萬的駕駛者,進入收費區,每程可能要支付6.5元。

為了確保公平性,一些較低收入的司機就不需要付費,而一些要支付過橋費才來到舊金山的人、傷殘人士及住在收費區一帶的居民,可能可獲得收費優惠,而Uber及Lyft這種網的公司,每程亦可能要支付這種路費。

有民眾表示,同意計劃的用意,這就像一種頭等艙服務,如果有能力的話,就要付出多一點錢,才能到達目的地。

這個研究會收集社區的意見及專業分析,在年底前向當局提出改善的建議,最終亦要得到州府的批准,而紐約市即將成為全美首個實施徵收過路費的城市。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。