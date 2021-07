Daly City Seton醫院舉行防震工程破土儀式（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

位於Daly City的Seton醫院周五舉行防震工程破土儀式。

剪綵破土儀式採用中國傳統的舞龍舞獅,去年南加州的AHMC醫療集團買下了破產的Seton醫院,投資1億6000萬元進行防震工程以及更新設備。

AHMC資深副總裁Linda Marsh說:「我們要有一個很安全的醫院,所以我們花很多錢,但是這個不簡單,你看以前的東主就是沒有辦法做,我們接手以後,我們著手做地震防震,這個可以使我們的建築很安全,然後我們再做一些其他的工作,我們因為是去年接手,所以中間的手續不是那麼容易,所以終於我們可以符合規範,我們很高興。」

Seton醫院去年初面臨關閉,隨後San Mateo縣府介入,並被州府選為對抗新冠疫情的主要醫院,後來由AHMC買下,不過有在醫院服務超過30年的醫療人員說,醫院內還是出現設備不足的問題。

Seton醫院員工Sam Wells說:「他們能挽救醫院是很好,但某種程度上他們挽救了醫院,而我們郤似在臨終寧養,醫院僅能運轉,這已有很長時間,我還在處理我們碰上的問題,比如必須為病人再做安排,因為供應不足*。」

對於員工的疑慮,AHMC Seton的醫療中心董事會主席沈達朗承諾,結合社區資源,支持新的醫療設備及設施升級。

