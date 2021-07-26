Daly City Seton醫院舉行防震工程破土儀式（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

位於Daly City的Seton醫院周五舉行防震工程破土儀式。

剪綵破土儀式採用中國傳統的舞龍舞獅，去年南加州的AHMC醫療集團買下了破產的Seton醫院，投資1億6000萬元進行防震工程以及更新設備。

AHMC資深副總裁Linda Marsh說：「我們要有一個很安全的醫院，所以我們花很多錢，但是這個不簡單，你看以前的東主就是沒有辦法做，我們接手以後，我們著手做地震防震，這個可以使我們的建築很安全，然後我們再做一些其他的工作，我們因為是去年接手，所以中間的手續不是那麼容易，所以終於我們可以符合規範，我們很高興。」

Seton醫院去年初面臨關閉，隨後San Mateo縣府介入，並被州府選為對抗新冠疫情的主要醫院，後來由AHMC買下，不過有在醫院服務超過30年的醫療人員說，醫院內還是出現設備不足的問題。

Seton醫院員工Sam Wells說：「他們能挽救醫院是很好，但某種程度上他們挽救了醫院，而我們郤似在臨終寧養，醫院僅能運轉，這已有很長時間，我還在處理我們碰上的問題，比如必須為病人再做安排，因為供應不足*。」

對於員工的疑慮，AHMC Seton的醫療中心董事會主席沈達朗承諾，結合社區資源，支持新的醫療設備及設施升級。

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