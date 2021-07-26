東京奧運灣區華裔選手專題：羽毛球女單球手張蓓雯（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

本集的美籍華裔出征奧運專題，為大家介紹代表美國的唯一一位羽毛球女選手張蓓雯。

張蓓雯原籍中國遼寧，8歲開始打羽毛球和游泳，也彈鋼琴，當時父母讓她選，她因為喜歡，就選擇了羽毛球。

張蓓雯說：「我爸媽就說你要選擇打球，還是選擇上學，我說我不想要上學，後來媽媽說你不要後悔，你選擇打球這路的話，自己不要放棄。」

之後上學期間，下課後每星期三次學習打球，但每次也只是一個小時。

張蓓雯說：「我還覺得我還可以打，也沒有說自己很有天賦，就是跟別人比的話稍微強一點，但是我之後去新加坡，我也不是最好的，最後我也沒有覺得我有很好的天賦，就是大家還是有比我強比我差的，我是中間那個。」

張蓓雯12歲時，正好碰上新加坡羽毛球協會為國家隊到中國招兵，家人也認為她的性格，比較適合在其他國家生活，張蓓雯聯同另外5人被選上，以特殊人才身份，移民到新加坡打球，15歲在德國拿下19歲以下組別的冠軍，還有在越南得過區域冠軍，18歲時排名世界第21，但張蓓雯不認為自己打得好。

張蓓雯表示，父母其實是決定孩子打球的關鍵，為孩子們打球的興趣，鼓勵他們不要輸了就不想打。

張蓓雯說：「很多小孩子說，我今天打不好就不想打了，但是他有沒有想過，他有一天真的打得好了，他自己坐在一個地方想想，他願不願意放棄這件事情，那個才是他真正想要或不想要，而不是說他遇到了失敗的事情，就說不想要了。」

2012年期間到美國探訪朋友，喜歡上那裡的生活環境，在拉斯維加斯羽毛球俱樂部練球，一面教球，也開始參賽，打出不俗的成績。

張蓓雯說：「跟新加坡完全不一樣，在美國是沒有得練球，所以有練球的時候，就特別開心，特別認真，因為很不容易有機會去好好練球，這時間一到就非常認真的去練。」

而自從2013年，張蓓雯的女單世界排名一直維持在第9到第15之間，之前其實就已經有奧運參賽資格，只是缺了一本護照。

張蓓雯說：「因為我有退出兩年，之後有這個機會就會特別珍惜，然後會覺得想要做最好，我沒有辦法跟別人去比，因為別人有一整個國家去支持球員，我沒有，我有什麼就能夠發揮到哪裡，就是做到自己能做得最好，因為你沒有辦法跟別人比較，每個人的路都不一樣，即使你有同樣的東西，每個人走出來的路結果都不一樣。」

張蓓雯在奧運前到丹麥和當地其他奧運代表訓練，目標是進入前8名，自然也希望能奪獎牌，而奧運之後，她也會回到比較簡樸的生活。

張蓓雯說：「我的開心點就是每一天開心，做我喜歡想要做的事情，我就很開心，我也沒有說要很多錢，要擁有很多東西，其實我也沒有很物質，每天想要做我要做的事情，達到我的目標，我就開心。」

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