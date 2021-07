東京奧運灣區華裔選手專題：羽毛球女單球手張蓓雯（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

本集的美籍華裔出征奧運專題,為大家介紹代表美國的唯一一位羽毛球女選手張蓓雯。

張蓓雯原籍中國遼寧,8歲開始打羽毛球和游泳,也彈鋼琴,當時父母讓她選,她因為喜歡,就選擇了羽毛球。

張蓓雯說:「我爸媽就說你要選擇打球,還是選擇上學,我說我不想要上學,後來媽媽說你不要後悔,你選擇打球這路的話,自己不要放棄。」

之後上學期間,下課後每星期三次學習打球,但每次也只是一個小時。

張蓓雯說:「我還覺得我還可以打,也沒有說自己很有天賦,就是跟別人比的話稍微強一點,但是我之後去新加坡,我也不是最好的,最後我也沒有覺得我有很好的天賦,就是大家還是有比我強比我差的,我是中間那個。」

張蓓雯12歲時,正好碰上新加坡羽毛球協會為國家隊到中國招兵,家人也認為她的性格,比較適合在其他國家生活,張蓓雯聯同另外5人被選上,以特殊人才身份,移民到新加坡打球,15歲在德國拿下19歲以下組別的冠軍,還有在越南得過區域冠軍,18歲時排名世界第21,但張蓓雯不認為自己打得好。

張蓓雯表示,父母其實是決定孩子打球的關鍵,為孩子們打球的興趣,鼓勵他們不要輸了就不想打。

張蓓雯說:「很多小孩子說,我今天打不好就不想打了,但是他有沒有想過,他有一天真的打得好了,他自己坐在一個地方想想,他願不願意放棄這件事情,那個才是他真正想要或不想要,而不是說他遇到了失敗的事情,就說不想要了。」

2012年期間到美國探訪朋友,喜歡上那裡的生活環境,在拉斯維加斯羽毛球俱樂部練球,一面教球,也開始參賽,打出不俗的成績。

張蓓雯說:「跟新加坡完全不一樣,在美國是沒有得練球,所以有練球的時候,就特別開心,特別認真,因為很不容易有機會去好好練球,這時間一到就非常認真的去練。」

而自從2013年,張蓓雯的女單世界排名一直維持在第9到第15之間,之前其實就已經有奧運參賽資格,只是缺了一本護照。

張蓓雯說:「因為我有退出兩年,之後有這個機會就會特別珍惜,然後會覺得想要做最好,我沒有辦法跟別人去比,因為別人有一整個國家去支持球員,我沒有,我有什麼就能夠發揮到哪裡,就是做到自己能做得最好,因為你沒有辦法跟別人比較,每個人的路都不一樣,即使你有同樣的東西,每個人走出來的路結果都不一樣。」

張蓓雯在奧運前到丹麥和當地其他奧運代表訓練,目標是進入前8名,自然也希望能奪獎牌,而奧運之後,她也會回到比較簡樸的生活。

張蓓雯說:「我的開心點就是每一天開心,做我喜歡想要做的事情,我就很開心,我也沒有說要很多錢,要擁有很多東西,其實我也沒有很物質,每天想要做我要做的事情,達到我的目標,我就開心。」

