東京奧運灣區華裔選手專題：羽毛球男單球手林恩偕（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

今年代表美國參加東京奧運羽毛球比賽的有一位男單球手，一位女單球手，和一對南灣的男雙組合，本集的美籍華裔出征奧運專題，為大家介紹南灣的羽毛球手林恩偕（Timothy Lam）。

目前住在南灣Mountain View，23歲的林恩偕，3歲時隨著父母移民，從香港移民來美國，打羽毛球的興趣，可以追溯到父親在英國唸書時和朋友打球，來到美國後，帶著兩個孩子到家附近的羽毛球俱樂部打球。

林恩偕說：「我記得剛開始打的時候，不怎麼喜歡打，一開始打，我就較喜歡打了，2006年的時候，我第一次比賽，就非常喜歡了，之後比賽打得越多，就覺得有潛質可以打得更好，就一直打到現在。」

而林恩偕也透露，打球有時贏，有時輸，也沒有想過打奧運，是在2014年，奪得泛美洲19歲以下男子組冠軍後，認識到可以繼續往國際球壇邁進。

林恩偕說：「一個要打得更好的推動力，贏的感覺是形容不出的，特別是我又喜歡羽毛球的敏捷度，需要眼和手之間的協調，也很有動感，其實運動也讓我更加強壯。」

林恩偕畢業於加州理工大學Pomona分校會計系，他認為一路走來，打羽毛球最大的犧牲，就是下課後就練球，一個星期五到六天，每次兩個小時，沒有許多和朋友聚集的時間，2018年畢業後，就百分百專注在爭取奧運比賽的機會。

林恩偕說：「其實有人會問我，說我很幸運，可以去不同的國家玩和打球，但是其實大多數時間我都是自己去，有時也會感到寂寞，其實我也想打完奧運就找工作，奧運延遲，我的人生計劃也必須改變。」

在疫情下，練球的場所和比賽都消失了，林恩偕只能獨自在家練習，拿球拍，鍛煉腳步和體能。

角逐奧運的機會，來自國際羽毛球聯盟的邀請，看的是國際運動員的排名。

林恩偕認為，自己的強處是一直可以保持一定的水準，過去一年訓練的體能，也能夠發揮作用，置於對自己的批評。

林恩偕說：「我打羽毛球有時候會比較被動，太被動會限我於困境中，防守不得，對手可以藉此發揮，讓我更加失去集中力。」

林恩偕認為，因為過去一年沒有很多國際性比賽，所以在奧運比賽中，可以出現很多出乎人們預料的情況。

林恩偕說：「我想在比賽那天，了解到大家都會緊張，特別是在像奧運的大場合，而一樣重要的是從中取樂，不要想太多，發揮自己的長處。」

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