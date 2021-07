東京奧運灣區華裔選手專題：羽毛球男單球手林恩偕（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

今年代表美國參加東京奧運羽毛球比賽的有一位男單球手,一位女單球手,和一對南灣的男雙組合,本集的美籍華裔出征奧運專題,為大家介紹南灣的羽毛球手林恩偕(Timothy Lam)。

目前住在南灣Mountain View,23歲的林恩偕,3歲時隨著父母移民,從香港移民來美國,打羽毛球的興趣,可以追溯到父親在英國唸書時和朋友打球,來到美國後,帶著兩個孩子到家附近的羽毛球俱樂部打球。

林恩偕說:「我記得剛開始打的時候,不怎麼喜歡打,一開始打,我就較喜歡打了,2006年的時候,我第一次比賽,就非常喜歡了,之後比賽打得越多,就覺得有潛質可以打得更好,就一直打到現在。」

而林恩偕也透露,打球有時贏,有時輸,也沒有想過打奧運,是在2014年,奪得泛美洲19歲以下男子組冠軍後,認識到可以繼續往國際球壇邁進。

林恩偕說:「一個要打得更好的推動力,贏的感覺是形容不出的,特別是我又喜歡羽毛球的敏捷度,需要眼和手之間的協調,也很有動感,其實運動也讓我更加強壯。」

林恩偕畢業於加州理工大學Pomona分校會計系,他認為一路走來,打羽毛球最大的犧牲,就是下課後就練球,一個星期五到六天,每次兩個小時,沒有許多和朋友聚集的時間,2018年畢業後,就百分百專注在爭取奧運比賽的機會。

林恩偕說:「其實有人會問我,說我很幸運,可以去不同的國家玩和打球,但是其實大多數時間我都是自己去,有時也會感到寂寞,其實我也想打完奧運就找工作,奧運延遲,我的人生計劃也必須改變。」

在疫情下,練球的場所和比賽都消失了,林恩偕只能獨自在家練習,拿球拍,鍛煉腳步和體能。

角逐奧運的機會,來自國際羽毛球聯盟的邀請,看的是國際運動員的排名。

林恩偕認為,自己的強處是一直可以保持一定的水準,過去一年訓練的體能,也能夠發揮作用,置於對自己的批評。

林恩偕說:「我打羽毛球有時候會比較被動,太被動會限我於困境中,防守不得,對手可以藉此發揮,讓我更加失去集中力。」

林恩偕認為,因為過去一年沒有很多國際性比賽,所以在奧運比賽中,可以出現很多出乎人們預料的情況。

林恩偕說:「我想在比賽那天,了解到大家都會緊張,特別是在像奧運的大場合,而一樣重要的是從中取樂,不要想太多,發揮自己的長處。」

