美國疫苗接種數字降至1月以來最低 新增個案續升

【KTSF 馮政浩報導】

美國的新冠肺炎新增感染率是一個月前的四倍,較去年春天疫情出現時增幅更大,夏季個案飆升的危險已經出現,印度Delta變種病毒更令情況惡化,而疫苗接種仍然未如理想,令人擔憂。

阿拉巴馬的共和黨州長Kay Ivey表示,如果你居住在屬於新冠肺炎傳播率高的全國3分1人口地方,你可以歸咎於沒有打疫苗的人。

美國目前每日的新增個案達到43,000宗,較一個星期前上升65%,地圖上的深紅色地區,是新增個案密度最高的地方。

美國公開接種疫苗已經推行8個月,依然有超過一半人是未打齊針,無受到保護,根據聯邦疾控中心(CDC),星期五是自從1月份以來,每天平均接種數字最低的一日。

在田納西州,保守派的電台節目主持人Phil Valentine,以前曾經叫粉絲聽眾無須打疫苗,現在感染新冠肺炎,情況嚴重要入醫院治療。

他的家人在星期五發聲明,表示Valentine遺憾沒有更強烈地支持打疫苗,希望日後他重回電台工作後,會積極推廣接種疫苗。

聖路易市為了壓制新冠肺炎住院,星期一開始重新要求民眾室內公眾場所和公共交通工具都要戴口罩。

而醫療分析家Leana Wen醫生稱,雖然認為疾控中心應該披露打齊針都仍然感染的突破者數據,但依然強調疫苗對於預防重症是有效。

