東京奧運男子花劍個人賽 香港張家朗奪金

東京奧運男子花劍個人賽,張家朗為香港贏得歷來第二金,亦是史上第四面獎牌。這位港隊代表在決賽以15比11擊敗意大利的加路素,成功封王。

張家朗在16強以15比3大勝世界第一、意大利的科干尼。8強再創歷史,面對俄羅斯奧委會的基爾,尾段狂追6分,驚險反勝15比14。乘著氣勢,四強以15比10挫捷克的祖賓列,殺入決賽。不論結果,張家朗都會為香港在奧運寫下新一頁。畫面左方的張家朗面對意大利的加路素,早段落後1比3。這位24歲港隊代表,之後連取3分,追到4平手。上屆里約奧運打入16強,張家朗繼續突破再贏2分,反超前6比4。打到6比5時,加路素一度要接受治理。

比賽繼續,張家朗氣勢沒被打斷,狂搶4分、領先10比5。2016里約奧運金牌得主加路素埋身肉搏,追成7比10。

比數去到9比11,張家朗繼續創造歷史,再次拉開成13比9,離終點只差一點點。這刻只剩一步,張家朗領先14比11。

決勝一劍,張家朗15比11擊敗加路素,由香港少年劍神一躍成為奧運冠軍。張家朗賽後勉勵港人不要輕易放棄。

張家朗說:「我完全不敢相信,沒想過,之前一直打得不太好,又高低起伏很大,都是打算打好第一場。(到後段)我想再退都不是辦法,有時都要上前進攻,打算搶回主動,怎料一直都奏效。(有沒有一句或心底說話想說?)其實都是大家要堅持,不要輕易放棄。」

張家朗的教練Gregory Koenig說,這面金牌的功勞來自教練團的努力。

Koenig:「不能說這是幸運,我知他們做了甚麼,這不是幸運。這是不斷下苦功,很多個無眠夜、很多的討論到深夜,很辛勞。」

