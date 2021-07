【KTSF】

一名25歲男子,在東灣Hayward一個油站,懷疑因為族裔背景,襲擊一名亞裔長者,疑犯被捕,他面臨仇視罪行。

有目擊者表示,7月5日,疑犯涉嫌在Hayward市Hesparian大道一個油站,詢問一名長者是否亞裔,然後打了該名長者一巴掌。

警方當日接報到場後,疑犯及事主已經離開,但案發時的片段,以及疑犯的照片及車牌號碼,其後在社交媒體上瘋傳,最終協助警方拘捕25歲的疑犯Salvador Dominguez Jr.,他面臨仇視罪行及襲擊等控罪。

警方指,如果不是民眾提供線索,這宗案件可能永遠無法偵破。

