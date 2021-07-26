法庭下令鬼船貨倉大火被告向死者家屬賠580萬元

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奧克蘭（屋崙）4年幾前導致36人死亡的「鬼船」（Ghost Ship）貨倉大火案審訊進入尾聲，法庭下令被告Derick Almena支付580萬元給所有死者家屬。

其中560萬元將會用來償還死者家屬的訴訟和律師費，餘下的20萬元分給家屬，即是每名家屬可以分到大約5,800元，地檢處表示，該筆錢是給家屬支付喪禮和部份死者財產。

另外，其中32個死者家屬，在去年跟奧克蘭市府達成庭外和解，市府同意支付2350萬元給家屬，PG&E也跟部份家屬達成和解，不過無透露金額。

2016年12月，奧克蘭「鬼船」貨倉一個派對期間發生大火，導致36人死亡。

被告主要租戶Almena在今年3月承認36項過失殺人罪，被判監12年，不過他可以在家中完成餘下的監禁刑期。

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