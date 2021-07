法庭下令鬼船貨倉大火被告向死者家屬賠580萬元

【KTSF】

奧克蘭(屋崙)4年幾前導致36人死亡的「鬼船」(Ghost Ship)貨倉大火案審訊進入尾聲,法庭下令被告Derick Almena支付580萬元給所有死者家屬。

其中560萬元將會用來償還死者家屬的訴訟和律師費,餘下的20萬元分給家屬,即是每名家屬可以分到大約5,800元,地檢處表示,該筆錢是給家屬支付喪禮和部份死者財產。

另外,其中32個死者家屬,在去年跟奧克蘭市府達成庭外和解,市府同意支付2350萬元給家屬,PG&E也跟部份家屬達成和解,不過無透露金額。

2016年12月,奧克蘭「鬼船」貨倉一個派對期間發生大火,導致36人死亡。

被告主要租戶Almena在今年3月承認36項過失殺人罪,被判監12年,不過他可以在家中完成餘下的監禁刑期。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。