舊金山市參事建議將列治文區華裔先人墓園列歷史保護區

【KTSF】

舊金山(三藩市)市參事陳詩敏(Connie Chan)提出立法,將列治文區一個幾百年前安葬華裔先人的墓園,列為永久歷史保護區。

陳詩敏說:「藉紀念岡州紀念碑,去肯定它的歷史價值,現在該地點是一個高爾夫球場,我們希望藉提案去認定華人歷史和價值。」

陳詩敏的提案得到中華總會館和一些華埠商家支持,她表示,舊金山Lincoln Park「岡州旅厝」紀念碑是一個對華人社區極之重要的歷史文物,在150幾年前,早期的華裔移民無辦法回國舉殯,因此在Lincoln Park土葬,據了解,該處安葬近一萬幾名華裔先人,陳詩敏希望立法保護這個碑和墓地,紀念華人對舊金山的貢獻。

提案將會在星期一(26日)於市參議會聆訊,翌日全會將會表決,她表示,一旦通過的話,將有規劃專員評估岡州紀念碑歷史,有望得到市府經費去翻新和保育。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。