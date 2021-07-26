舊金山市參事建議將列治文區華裔先人墓園列歷史保護區

【KTSF】

舊金山（三藩市）市參事陳詩敏（Connie Chan）提出立法，將列治文區一個幾百年前安葬華裔先人的墓園，列為永久歷史保護區。

陳詩敏說：「藉紀念岡州紀念碑，去肯定它的歷史價值，現在該地點是一個高爾夫球場，我們希望藉提案去認定華人歷史和價值。」

陳詩敏的提案得到中華總會館和一些華埠商家支持，她表示，舊金山Lincoln Park「岡州旅厝」紀念碑是一個對華人社區極之重要的歷史文物，在150幾年前，早期的華裔移民無辦法回國舉殯，因此在Lincoln Park土葬，據了解，該處安葬近一萬幾名華裔先人，陳詩敏希望立法保護這個碑和墓地，紀念華人對舊金山的貢獻。

提案將會在星期一（26日）於市參議會聆訊，翌日全會將會表決，她表示，一旦通過的話，將有規劃專員評估岡州紀念碑歷史，有望得到市府經費去翻新和保育。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。