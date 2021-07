【KTSF】

拜登政府周五正式取消特朗普執政期間簽訂的,位於德州的兩份美墨邊界圍牆建造計劃。

這兩份合約原本要在德州興建總共31英里長的邊界圍牆,是動用國土全部資金來建造,目前還未動工。

上個月,拜登政府也作出類似舉動,取消建牆計劃,並將30億元動用軍方預算的撥款歸還給國防部。

總統拜登在2022新財政年度預算中,有預留十億元給邊境基建項目,例如在邊界添置科技設備,但不是用來興建圍牆。

